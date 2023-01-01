تقرير: كريستيانو رونالدو شاهد مباراتين للنصر.. ومواجهة الشباب ستكون الأولى له بقميص "العالمي"

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن كواليس جديدة بشأن ضم نادي النصر السعودي للبرتغالي كريستيانو رونالدو، في صفقة تمتد لمدة عامين ونصف، دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

ووفقا لما ذكرته الصحيفة نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع، فإن "رونالدو شاهد مع فريق عمله التدريبي آخر مباراتين لفريقه النصر مع العدالة في كأس خادم الحرمين الشريفين، ومع الهلال في ديربي العاصمة الذي أقيم ضمن منافسات دوري روشن، وعبر النجم البرتغالي عن سعادته بشغف اللاعبين وقوتهم وأدائهم، وأكد أنه يترقب للانضمام إليهم".

وأوضح التقرير أن "رونالدو سيكون في العاصمة الرياض بعد منتصف الأسبوع الحالي، فيما قد لا يشارك في مباراة الطائي الخميس المقبل، لكنه قد يحضرها في الملعب. وبحسب التوقعات فإن مباراة الشباب المقبلة المقررة في الـ 14 من شهر يناير ستكون الأولى للنجم البرتغالي بقميص النصر".