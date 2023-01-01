تقرير: كريستيانو رونالدو شاهد مباراتين للنصر.. ومواجهة الشباب ستكون الأولى له بقميص "العالمي"
كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن كواليس جديدة بشأن ضم نادي النصر السعودي للبرتغالي كريستيانو رونالدو، في صفقة تمتد لمدة عامين ونصف، دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.
ووفقا لما ذكرته الصحيفة نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع، فإن "رونالدو شاهد مع فريق عمله التدريبي آخر مباراتين لفريقه النصر مع العدالة في كأس خادم الحرمين الشريفين، ومع الهلال في ديربي العاصمة الذي أقيم ضمن منافسات دوري روشن، وعبر النجم البرتغالي عن سعادته بشغف اللاعبين وقوتهم وأدائهم، وأكد أنه يترقب للانضمام إليهم".
وأوضح التقرير أن "رونالدو سيكون في العاصمة الرياض بعد منتصف الأسبوع الحالي، فيما قد لا يشارك في مباراة الطائي الخميس المقبل، لكنه قد يحضرها في الملعب. وبحسب التوقعات فإن مباراة الشباب المقبلة المقررة في الـ 14 من شهر يناير ستكون الأولى للنجم البرتغالي بقميص النصر".
وكان رونالدو قد قال بعد التوقيع لنادي النصر: "إنني متشوق لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة. الرؤية التي يعمل بها نادي النصر ملهمة جداً، وأنا متحمس للانضمام لزملائي بالفريق لنقوم معاً بمساعدة الفريق لتحقيق مزيد من النجاحات".
فيما أشار مراسل قناة SSC Sport أثناء تغطيته لمباراة النصر والخليج، أمس، إلى أن "كريستيانو رونالدو سيصل الرياض اليوم الأحد، حيث سيقام حفل كبير يوم الثلاثاء للاعب البرتغالي".
وكان رونالدو حرا منذ فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد في نوفمبر الماضي خلال توقف كأس العالم 2022.
رونالدو هو الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات والحذاء الذهبي 4 مرات ودوري أبطال أوروبا 5 مرات في 2008 و2014 و2016 و2017 و2018.
أيضا هو هداف المنتخبات برصيد 118 هدفا، والفائز ببطولة يورو 2016 الأولى من نوعها في تاريخ البرتغال، ودوري الأمم الأوروبية أيضا.
كما أنه الهداف التاريخي لفريق ريال مدريد برصيد 450 هدفا، والهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدفا.