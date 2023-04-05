الزمالك يعلن تجميد 4 لاعبين عقب الخسارة من المصري

أصدر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عدة قرارات صارمة عقب هزيمة الفريق الأبيض أمام نظيره المصري البورسعيدي، اليوم الثلاثاء، في الدوري الممتاز.

وكان الزمالك قد تلقى هزيمة قاسية أمام المصري بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي على أرضية استاد برج العرب.

وقرر منصور، تجميد 4 لاعبين، وخصم 30% من إجمالي عقودهم، و25% من عقدهم الخاصة بالموسم الحالي.

ولم يذكر بيان رئيس الزمالك أسماء اللاعبين المقصودين بهذه العقوبات.

كما أكد بيان مرتضى منصور، طرد الجهاز الفني للفريق بالكامل بسبب ما أسماه تعمده الإبقاء على بعض اللاعبين في الملعب ضد المصري رغم سوء أدائهم.

ووصل المدرب الألماني هايكو هيرليتش إلى مصر، مساء اليوم، وذلك لعقد جلسة مع مسؤولي الزمالك، وخلالها سيوقع على عقود تدريب الفريق في الفترة المقبلة.