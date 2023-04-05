الزمالك يعلن تجميد 4 لاعبين عقب الخسارة من المصري
أصدر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عدة قرارات صارمة عقب هزيمة الفريق الأبيض أمام نظيره المصري البورسعيدي، اليوم الثلاثاء، في الدوري الممتاز.
وكان الزمالك قد تلقى هزيمة قاسية أمام المصري بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي على أرضية استاد برج العرب.
وقرر منصور، تجميد 4 لاعبين، وخصم 30% من إجمالي عقودهم، و25% من عقدهم الخاصة بالموسم الحالي.
ولم يذكر بيان رئيس الزمالك أسماء اللاعبين المقصودين بهذه العقوبات.
كما أكد بيان مرتضى منصور، طرد الجهاز الفني للفريق بالكامل بسبب ما أسماه تعمده الإبقاء على بعض اللاعبين في الملعب ضد المصري رغم سوء أدائهم.
ووصل المدرب الألماني هايكو هيرليتش إلى مصر، مساء اليوم، وذلك لعقد جلسة مع مسؤولي الزمالك، وخلالها سيوقع على عقود تدريب الفريق في الفترة المقبلة.
هزيمة الزمالك
ورفض الزمالك مغادرة المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد أن أضاع فوزًا سهلًا على المصري البورسعيدي رغم تقدمه بهدفين ليخسر 3-2، اليوم الثلاثاء، ليتعرض حامل اللقب لسادس هزيمة في المسابقة هذا الموسم.
وتوقف رصيد الزمالك عند 33 نقطة في المركز الخامس، بينما ارتفع رصيد المصري إلى 31 نقطة، وتقدم الى المركز السابع.
ويتصدر الأهلي جدول مسابقة الدوري برصيد 44 نقطة من 18 مباراة وله 4 مباريات مؤجلة، بينما يحتل فيوتشر المركز الثاني برصيد 42 نقطة من 21 مباراة.
وتقدم الزمالك بهدف عكسي في الدقيقة الأولى من المباراة عندما انطلق سيف جعفر في الجهة اليمنى وأرسل عرضية داخل منطقة جزاء المصري، حيث حاول الجزائري عماد الدين بوبكر إبعاد الكرة فأسكنها الزاوية اليمنى لمرمى حارس مرماه عصام ثروت محرزًا هدف الزمالك الأول.
وضاعف ناصر منسي النتيجة بإحراز الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 22 بعد أن تلقى تمريرة عرضية من مصطفى شلبي في الجهة اليسرى ليضع منسي الكرة في الزاوية اليسرى لمرمى الحارس ثروت.
وتمكن محمد عبد اللطيف (جريندو) من تقليص النتيجة بإحرازه هدفًا للمصري في الدقيقة 25 بعد أن تلقى تمريرة طويلة من حسين السيد وسط دفاع الزمالك ليضع الكرة على يسار الحارس محمد صبحي.
ونجح المدافع إسلام أبو سليمة في إدراك التعادل للمصري بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 60 بعد ركلة ركنية أرسلها إلياس الجلاصي واستقبلها جريندو بضربة رأس لتصل بعدها إلى أبو سليمة الذي قابلها ليسكنها الزاوية اليسرى لمرمى الحارس صبحي.
وأحرزالبديل عبده يحيى الهدف الثالث للمصري في الدقيقة 87 بعد أن تلقى تمريرة متقنة من البديل إسلام جريشة ليضع يحيى الكرة داخل الشباك.