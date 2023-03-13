رومارينيو لاعب نادي الاتحاد السعودي
رومارينيو لاعب نادي الاتحاد السعودي

لجنة المنشطات تحسم الجدل بشأن تقارير إيجابية عينة رومارينيو نجم نادي الاتحاد السعودي

ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عبارة عن أحاديث ملفقة.
سلمان العنزي

كشفت صحيفة "الرياضية" وفقًا لمصدر رسمي في اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، حقيقة وجود أي حالة إيجابية من عينات لاعبي الدوري السعودي في الوقت الجاري.

وتداولت خلال خلال اليومين الماضيين، تقارير عن إمكانية إيقاف رومارينيو، لاعب نادي الاتحاد، بسبب تناول المنشطات، وذلك بعدما قاد فريقه لتحقيق الفوز على النصر في الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي.

وقالت الصحيفة، إن كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عبارة عن أحاديث ملفقة، وكل ما في الأمر أنه مجرد صراعات وتنافس بين الأندية وجماهيرها.

رومارينيو لاعب نادي الاتحاد السعودي
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وأشارت الصحيفة إلى أنه يتم اختيار اللاعبين للفحص بنظام القرعة داخل الملعب خلال المباريات، وليس كما يتردد عن اختيار لاعبين بشكل متكرر عند سحب العينات.

وشددت على أنه يتم اختيار اللاعبين بحضور ممثل من كل ناد، ويتم التوقيع على الإجراءات المتخذة والنماذج المعتمدة، بحضور مسؤول جمع العينات، مشددًا على أن القرعة هي التي تحدد اختيار اللاعب، دون اختيار لاعب معين.

رومارينيو لاعب نادي الاتحاد السعودي
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يذكر أن فرقة الكشف عن المنشطات كانت متواجدة في مواجهة الاتحاد والنصر الأخيرة ضمن الكلاسيكو والتي فاز فيها الاتحاد بنتيجة (1/0) على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

ويحتل فريق الاتحاد المركز الأول في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 47 نقطة، متصدرًا بفارق نقطة واحدة عن النصر الذي تراجع للمركز الثاني بعد مرور 20 جولة.

الدوري السعودي

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