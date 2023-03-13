لجنة المنشطات تحسم الجدل بشأن تقارير إيجابية عينة رومارينيو نجم نادي الاتحاد السعودي

كشفت صحيفة "الرياضية" وفقًا لمصدر رسمي في اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، حقيقة وجود أي حالة إيجابية من عينات لاعبي الدوري السعودي في الوقت الجاري.

وتداولت خلال خلال اليومين الماضيين، تقارير عن إمكانية إيقاف رومارينيو، لاعب نادي الاتحاد، بسبب تناول المنشطات، وذلك بعدما قاد فريقه لتحقيق الفوز على النصر في الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي.

وقالت الصحيفة، إن كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عبارة عن أحاديث ملفقة، وكل ما في الأمر أنه مجرد صراعات وتنافس بين الأندية وجماهيرها.