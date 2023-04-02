مشادة بين لاعبي الأهلي والهلال السوداني عقب مواجهة الفريقين

كشفت تقارير إعلامية عن اندلاع مشاجرة بين لاعبي الأهلي المصري والهلال السوداني، داخل الممر المؤدي لغرف الملابس، عقب انتهاء المباراة التي جمعت الفريقين، يوم السبت.

وفاز الأهلي على الهلال، بثلاثية نظيفة، وتأهل إلى دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووفقا لما ذكرته التقارير المصرية، فقد نشبت مشادات بين لاعبي الأهلي والهلال أثناء دخولهم غرف تبديل الملابس، حيث وجه علي لطفي، حارس مرمى الأهلي، عبارات ساخرة تجاه لاعبي الفريق السوداني، الأمر الذي أدى إلى إصابة أحد لاعبي الأهلي بكدمة في الوجه، بالإضافة إلى إصابة أحد أفراد التأمين بالاستاد.