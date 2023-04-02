مشادة بين لاعبي الأهلي والهلال السوداني عقب مواجهة الفريقين
كشفت تقارير إعلامية عن اندلاع مشاجرة بين لاعبي الأهلي المصري والهلال السوداني، داخل الممر المؤدي لغرف الملابس، عقب انتهاء المباراة التي جمعت الفريقين، يوم السبت.
وفاز الأهلي على الهلال، بثلاثية نظيفة، وتأهل إلى دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
ووفقا لما ذكرته التقارير المصرية، فقد نشبت مشادات بين لاعبي الأهلي والهلال أثناء دخولهم غرف تبديل الملابس، حيث وجه علي لطفي، حارس مرمى الأهلي، عبارات ساخرة تجاه لاعبي الفريق السوداني، الأمر الذي أدى إلى إصابة أحد لاعبي الأهلي بكدمة في الوجه، بالإضافة إلى إصابة أحد أفراد التأمين بالاستاد.
وخفف حسين الشحات أحزانه بعد وفاة والده، وسجل هدفين بعد المشاركة كبديل، ليقود الأهلي للفوز 3-صفر على ضيفه الهلال السوداني والتأهل لدور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا.
وتقدم محمود عبد المنعم (كهربا) بهدف رائع للأهلي بعد مهارة فنية في الدقيقة 25، وأضاف الشحات هدفين في الدقيقتين 64 و81.
وكان الأهلي يحتاج إلى الفوز بهدف نظيف أو بفارق هدفين لينتزع آخر بطاقات التأهل لدور الثمانية في البطولة القارية.
وبات الأهلي يملك عشر نقاط من ست مباريات، وتفوق على الهلال في المواجهة المباشرة حيث فاز الفريق السوداني بهدف على أرضه، ويحتل المركز الثاني خلف ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي المتصدر.
وعزز صن داونز تصدره للمجموعة الثانية برصيد 14 نقطة، بعدما حافظ على سجله الخالي من الهزيمة، وفاز 2-1 على كوتون سبور الذي خسر مبارياته الست ولم يحصد أي نقطة في دور المجموعات.
وتسحب قرعة دور الثمانية يوم الأربعاء المقبل في القاهرة.