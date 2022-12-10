كم بلغ ارتفاع قفزة يوسف النصيري الحاسمة أمام البرتغال؟

وأصبح المغرب أول فريق عربي وأفريقي يبلغ قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم في التاريخ وذلك بعد فوزه الصاعق 1-صفر على البرتغال في دور الثمانية اليوم السبت.

وسجل يوسف النصيري مهاجم المغرب هدف المباراة الوحيد بضربة رأس من مدى قريب بعد تمريرة عرضية من يحيى عطية الله في الدقيقة 42.

وقال النصيري مهاجم إشبيلية الإسباني لشبكة "بي.إن.سبورتس" عقب المباراة: "الحمد لله على الانتصار، نشكر الجماهير المغربية والعربية على المساندة، نهدي الفوز للجماهير ونتمنى مواصلة مشوار البطولة للنهائي".

وكان المغرب أول منتخب عربي يصل إلى دور الثمانية عندما تغلب على إسبانيا بركلات الترجيح في دور الستة عشر في بطولة قطر 2022.

وتأهلت منتخبات الكاميرون والسنغال وغانا إلى دور الثمانية في أبرز إنجاز أفريقي في أعوام 1990 و2002 و2010 على الترتيب، بينما تأهلت منتخبات المغرب (1986) والسعودية (1994) والجزائر (2014) إلى دور الستة عشر.