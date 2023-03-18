الهلال يتعادل مع صن داونز ويمنح الأهلي أملا أخيرا في دوري أبطال أفريقيا
أحيا صن داونز آمال الأهلي المصري في التأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد تعادله 1-1 مع مضيفه الهلال السوداني، اليوم السبت.
وحافظ الفريق الجنوب أفريقي، الذي ضمن تأهله للدور التالي منذ الجولة الماضية، على صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة ويتقدم بنقطة واحدة على الهلال ثاني الترتيب.
ويأتي الأهلي في المركز الثالث بسبع نقاط، فيما يقبع القطن الكاميروني في المركز الأخير دون نقاط.
ويحتاج الهلال إلى التعادل فقط في مصر الأسبوع المقبل للتأهل إلى دور الثمانية، فيما يجب على الأهلي الفوز 1-صفر على الأقل أو بفارق هدفين.
ومنح كوليسو موداو التقدم لصن داونز في الدقيقة 66 عندما تابع كرة مرتدة من الحارس علي أبو عشرين.
لكن تقدم الفريق الزائر لم يستمر أكثر من خمس دقائق، حيث استغل محمد عبدالرحمن خطأ من الحارس رونوين وليامز واستخلص منه الكرة أثناء بناء هجمة وسددها في المرمى.
وأهدر أطهر الطاهر ركلة جزاء تصدى لها وليامز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.
كيفية يتأهل الأهلي المصري؟
وأصبح ترتيب المجموعة الثانية بعد انتهاء الجولة الخامسة كالتالي:
1- ماميلودي صن داونز 11 نقطة.
2- الهلال السوداني 10 نقاط.
3- الأهلي 7 نقاط.
4- القطن الكاميروني 0 نقاط.
وتُعد الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بالمجموعة الثانية، هي الحاسمة لحسم بطاقة الصعود الثانية إلى ربع نهائي البطولة الأفريقية، بعد ضمان فريق صن داونز التأهل منذ الجولة الرابعة.
وأصبح أمام الأهلي فرصة وحيدة لضمان التأهل إلى ربع نهائي البطولة، وهي الفوز على الفريق السوداني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.
ويكفي الأهلي الفوز بنتيجة (1-0) فقط على الهلال، ليتأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا، حيث سيتساوى الفريقان في عدد النقاط (10 نقاط)، ولكن بند فارق الأهداف سيخدم الفريق الأحمر.
وفي المواجهات المباشرة، كان الهلال فاز في مباراة الدور الأول بنتيجة (1-0) على الأهلي في السودان.
وإذا سجل نادي الهلال السوداني هدفاً في شباك الأهلي، فسيحتاج الفريق الأحمر الفوز وقتها بفارق هدفين.