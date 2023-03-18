الهلال يتعادل مع صن داونز ويمنح الأهلي أملا أخيرا في دوري أبطال أفريقيا

أحيا صن داونز آمال الأهلي المصري في التأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد تعادله 1-1 مع مضيفه الهلال السوداني، اليوم السبت.

وحافظ الفريق الجنوب أفريقي، الذي ضمن تأهله للدور التالي منذ الجولة الماضية، على صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة ويتقدم بنقطة واحدة على الهلال ثاني الترتيب.

ويأتي الأهلي في المركز الثالث بسبع نقاط، فيما يقبع القطن الكاميروني في المركز الأخير دون نقاط.