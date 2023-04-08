هل تعطلت تقنية الـVAR خلال مباراة الهلال والشباب؟ (فيديو)

أُثير جدل كبير عقب المباراة التي جمعت بين فريقي الشباب والهلال، مساء أمس الجمعة، في دوري روشن السعودي، حيث تضاربت التقارير بشأن تعطل تقنية حكم الفيديو (VAR)، بالإضافة للقرارات التحكيمية المثيرة للجدل.

وفاز الشباب على الهلال (3-0)، يوم الجمعة، في إطار الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقال الإعلامي الرياضي خالد الشنيف، عبر قناة "SBC": "بحسب المصادر لدينا فإن غرفة الفار المركزية لم تعمل في مباراة الهلال والشباب، حيث كانت هذه هي التجربة الأولى لها".