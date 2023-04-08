هل تعطلت تقنية الـVAR خلال مباراة الهلال والشباب؟ (فيديو)
أُثير جدل كبير عقب المباراة التي جمعت بين فريقي الشباب والهلال، مساء أمس الجمعة، في دوري روشن السعودي، حيث تضاربت التقارير بشأن تعطل تقنية حكم الفيديو (VAR)، بالإضافة للقرارات التحكيمية المثيرة للجدل.
وفاز الشباب على الهلال (3-0)، يوم الجمعة، في إطار الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقال الإعلامي الرياضي خالد الشنيف، عبر قناة "SBC": "بحسب المصادر لدينا فإن غرفة الفار المركزية لم تعمل في مباراة الهلال والشباب، حيث كانت هذه هي التجربة الأولى لها".
فيما ردَّ الإعلامي ولدي الفراج، عبر برنامجه، نافيًا الأمر، قائلًا: "تقنية الفيديو في مباراة الشباب والهلال كانت تعمل طوال وقت المباراة، وهذه تأكيدات رسمية بأن التقنية لم تتعطل في أي لحظة باللقاء".
وأضاف الفراج: "كما أكدت المصادر الرسمية أنه من حق أي فريق متضرر زيارة مقر لجنة الحكام وطلب استيضاح لأي حالة، وطلب التأكد إذا كان الفار كان يعمل أم لا، ولجنة الحكام تمنح الحق لأي فريق للاستماع لما دار بين حكم الفيديو وحكم الساحة".
وشهدت المباراة العديد من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، حيث صرح رامون دياز مدرب الهلال، بأن المباراة كانت أكبر من الحكم ماجد الشمراني.
وقال دياز، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الحكم يحتسب ضربة الجزاء واضحة لميشيل، وهذه ثاني مرة يتجاهل فيها احتساب ضربة جزاء لنا، بعدما فعل أمام الأهلي في فترة سابقة العام 2020".
وأضاف: "المباراة كانت أكبر من الحكم، وكان سببًا في تحويل النتيجة بسبب أخطاء كارثية، وضغط لاعبينا بالبطاقات الملونة".
وتابع: "لدينا شاشة على دكة البدلاء نستخدمها لمتابعة أحداث المباراة وبعض اللقطات، وشاهدنا بوضوح الأخطاء التي ارتكبها الحكم، والحكم الرابع أخبرنا أن الهدف الثاني للشباب أصله خطأ، لكن حكم الفيديو لم يعد اللقطة".
وأردف: "الطريقة الوحيدة لإيقاف الهلال عن المنافسة على لقب الدوري هي تكليف حكام غير أكفاء وأقل من مستوى المباراة، وهذا ما شاهدناه أمس".
ورفع الشباب رصيده إلى 47 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، في حين تكبد الهلال خسارته الثالثة وتوقف رصيده عند 45 نقطة وتراجع للمركز الرابع.