ما حقيقة إخلاء نادي الزمالك من الأعضاء وإغلاق أبوابه؟
كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المعزول من منصبه قبل أيام، حقيقة ما تردد عن إخلاء النادي من الأعضاء المتواجدين به وإغلاق أبوابه.
وكشفت العديد من الفيديوهات المتداولة من داخل نادي الزمالك، أن مرتضى منصور سينشر فيديو عبر صفحته الرسمية، ليوضح أن سبب وراء اتخاذه قرارا بضرورة رحيل المتواجدين في النادي مبكرا هو انتهاء أيام إجازة عيد الفطر، واستعداد الطلاب للعوة إلى مدارسهم بدءا من غد الأربعاء، ولا يوجد صحة بشأن ما تردد عن إخلاء النادي أو إغلاق أبوابه أمام الأعضاء.
كما كتب مرتضى منصور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: "بعيدا عن الهري والإشاعات الكاذبة سجل المستشار مرتضى منصور حديثا رد فيه على كل الأكاذيب وكشف الحقائق بالمستندات في 4 أجزاء".
وجاء البيان عقب أنباء عن توجه قوات أمن من قسم الشرطة إلى نادي الزمالك ومنع مرتضى منصور من دخول النادي.
وكانت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، قد أصدرت قرارها التنفيذي بعزل مرتضى منصور، وأخطرت الزمالك لتنفيذ الأمر، وتكليف مجلس الإدارة بتعيين قائم بأعمال رئيس النادي، حتى أقرب جمعية عمومية عادية لعقد الانتخابات.
وجاء ذلك بعدما قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، الأحد الماضي، بإلزام أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بإصدار قرار بزوال عضوية مرتضى منصور، كرئيس لنادي الزمالك، واستبعاده من مجلس الإدارة.
وذلك على خلفية الحكم بحبسه شهرا، بسبب تعديه بالشتم على محمود الخطيب، رئيس الأهلي.