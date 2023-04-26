ما حقيقة إخلاء نادي الزمالك من الأعضاء وإغلاق أبوابه؟

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المعزول من منصبه قبل أيام، حقيقة ما تردد عن إخلاء النادي من الأعضاء المتواجدين به وإغلاق أبوابه.

وكشفت العديد من الفيديوهات المتداولة من داخل نادي الزمالك، أن مرتضى منصور سينشر فيديو عبر صفحته الرسمية، ليوضح أن سبب وراء اتخاذه قرارا بضرورة رحيل المتواجدين في النادي مبكرا هو انتهاء أيام إجازة عيد الفطر، واستعداد الطلاب للعوة إلى مدارسهم بدءا من غد الأربعاء، ولا يوجد صحة بشأن ما تردد عن إخلاء النادي أو إغلاق أبوابه أمام الأعضاء.