حقيقة دهس مشجعين للنصر قميص كريستيانو رونالدو بعد الخسارة في السوبر السعودي (فيديو)
بعد خسارة النصر السعودي في نصف نهائي كأس السوبر أمام نظيره الاتحاد، بنتيجة (3-1) تم تداول فيديو لمشجعين يدهسون قميص النصر الذي يحمل رقم واسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وبدا في الفيديو كأن من يقوم بهذا الفعل مشجعون ينتمون للنصر السعودي ويلومون النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على الهزيمة، خصوصا أنه لم يسجل بعد أي هدف رسمي لفريقه وأهدر فرصة في نصف النهائي كانت كفيلة بتغيير وجه المباراة، وتعرض للوم من مدربه الفرنسي رودي غارسيا.
لكن صحيفة "ماركا" أكدت أن الفيديو المتداول لا يمكن أن يكون لمشجعين لفريق النصر السعودي، بل لمشجعين للمنافس الاتحاد يستفزون من خلاله غريمهم في السعودية.
وحسب الصحيفة، فعلى الرغم من أنه يمكن للمرء أن يفترض أنه بعد الهزيمة نفد صبر الجماهير بسرعة كبيرة وكانوا مستائين لأن رونالدو أضاع فرصة تسجيل هدف واضحة، فإنه يبدو أن هذا رد فعل مبالغ فيه.
وأوضحت ماركا: "إذا انتبهت إلى الفيديو، يمكنك أن ترى أن من فعلوا هذا الأمر ليسوا من مشجعي النصر، أولاً بسبب الفطرة السليمة، فأي مشجع يحترم نفسه لا يدهس قميص فريقه وإذا ذهب إلى أقصى الحدود سيفعل ذلك من أجل قضية أكبر".
"ثم نلاحظ أنهم يرتدون ألوان منافسه الشرس الاتحاد، الذي فاز بلقب كأس السوبر يوم الأحد في النهائي أمام الفيحاء، ونلاحظ أنهم يرتدون الأوشحة والأعلام بألوان ناديهم".
ويلاحظ أيضا أن اللونين الأسود والأصفر هما السائدان للمشجعين في الفيديو، وهما اللونان اللذان يتماشيان مع ألوان فريق الاتحاد، بينما يرتدي عشاق النصر اللونين الأزرق والأصفر.
وانضم رونالدو للنصر السعودي مؤخرا في صفقة انتقال حر وصفت بأنها الأكبر على مستوى العالم، إذ جعلت اللاعب البالغ من العمر 38 عاما الأعلى أجرا في كرة القدم.
وكان المدير الفني لنادي النصر قد تحدث عن رغبة النجم البرتغالي بالعودة للملاعب الأوروبية، بحسب ما نقلت على لسانه صحيفة "ماركا".