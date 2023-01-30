حقيقة دهس مشجعين للنصر قميص كريستيانو رونالدو بعد الخسارة في السوبر السعودي (فيديو)

بعد خسارة النصر السعودي في نصف نهائي كأس السوبر أمام نظيره الاتحاد، بنتيجة (3-1) تم تداول فيديو لمشجعين يدهسون قميص النصر الذي يحمل رقم واسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وبدا في الفيديو كأن من يقوم بهذا الفعل مشجعون ينتمون للنصر السعودي ويلومون النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على الهزيمة، خصوصا أنه لم يسجل بعد أي هدف رسمي لفريقه وأهدر فرصة في نصف النهائي كانت كفيلة بتغيير وجه المباراة، وتعرض للوم من مدربه الفرنسي رودي غارسيا.

لكن صحيفة "ماركا" أكدت أن الفيديو المتداول لا يمكن أن يكون لمشجعين لفريق النصر السعودي، بل لمشجعين للمنافس الاتحاد يستفزون من خلاله غريمهم في السعودية.

وحسب الصحيفة، فعلى الرغم من أنه يمكن للمرء أن يفترض أنه بعد الهزيمة نفد صبر الجماهير بسرعة كبيرة وكانوا مستائين لأن رونالدو أضاع فرصة تسجيل هدف واضحة، فإنه يبدو أن هذا رد فعل مبالغ فيه.