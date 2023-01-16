مقتل مشجعين عراقيين في حادث سير خلال توجههم لحضور نصف نهائي "خليجي 25"

ويلعب المنتخب العراقي ضد نظيره القطري في نصف النهائي الأول عصر اليوم، فيما يلتقي البحرين وعمان في نصف النهائي الثاني في المساء.

من جانبه، أصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم بيانًا رسميًّا، قدم فيه التعازي لأسر الضحايا.

وذكر البيان: "يتقدم رئيس الاتحاد العراقي ورئيس اللجنة المنظمة لخليجي 25 عدنان درجال، نيابة عن الاتحاد، بأحر التعازي وأصدق المواساة لأسر الضحايا".