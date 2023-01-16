مقتل مشجعين عراقيين في حادث سير خلال توجههم لحضور نصف نهائي "خليجي 25"
37 قتيلا وجريحًا بحادث حافلة تقلّ مشجعين في العراق.
أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الإثنين، عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 30 آخرين جراء حادث مروري لحافلة تقل مشجعين على طريق محافظة البصرة.
ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، نقلا عن مدير الصحة العامة في دائرة صحة ذي قار حسين الجليلي، فإن "الحادث المروري الذي تعرضت له حافلة تقل مشجعين إلى محافظة البصرة، أدى إلى وفاة سبعة أشخاص وإصابة 30 آخرين بجروح".
ويلعب المنتخب العراقي ضد نظيره القطري في نصف النهائي الأول عصر اليوم، فيما يلتقي البحرين وعمان في نصف النهائي الثاني في المساء.
من جانبه، أصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم بيانًا رسميًّا، قدم فيه التعازي لأسر الضحايا.
وذكر البيان: "يتقدم رئيس الاتحاد العراقي ورئيس اللجنة المنظمة لخليجي 25 عدنان درجال، نيابة عن الاتحاد، بأحر التعازي وأصدق المواساة لأسر الضحايا".