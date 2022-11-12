الإكوادور تتعادل مع العراق وديا استعدادا لكأس العالم 2022

تعادل منتخب الإكوادور مع نظيره العراقي، سلبيا، في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم السبت، على ملعب "سيفتاس ميتروبوليتانو" الإسباني، ضمن تحضيرات الإكوادور للمشاركة في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة لصالح الإكوادور بعدما ارتطمت الكرة بيد حمزة عدنان لاعب العراق.

وانبرى للكرة غونزالو بلاتا، لكن حارس العراق جلال حسن تألق وتصدى للكرة في الدقيقة 92.

ويتواجد منتخب الإكوادور في بطولة كأس العالم قطر 2022 في المجموعة الأولى بجانب منتخبات: قطر، وهولندا، والسنغال.

ومن المقرر أن تكون أول مباراة لمنتخب الإكوادور في بطولة كأس العالم أمام نظيره القطري، يوم الأحد الموافق 20-11-2022، على ملعب البيت، ضمن مواجهات الجولة الأولى.

وتنطلق منافسات بطولة كأس العالم قطر بداية من 20 نوفمبر الحالي، وحتى 18 ديسمبر المقبل.

بينما يواصل المنتخب العراقي تجاربه الودية المميزة من أجل الاحتكاك بمستويات ومدارس كروية مختلفة.

وبدأت اللقاءات في معسكر شهر سبتمبر الماضي وفاز على سوريا بنتيجة 1/0، وخسر أمام عمان بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 1/1.

ولعب منتخب العراق في شهر نوفمبر الجاري أمام المكسيك وخسر بنتيجة 0/4 ثم يختتم ودياته بمواجهة كوستاريكا يوم 17 نوفمبر الجاري.

ولم يسبق أن لعبت الإكوادور ضد العراق في أي مواجهة رسمية أو ودية.

كما يخوض المنتخب العراقي تجربة ودية جديدة من أجل تجهيز لاعبيه بصورة مميزة في الفترة الحالية استعدادا لخوض منافسات كأس الخليج العربي المقررة في شهر يناير المقبل.