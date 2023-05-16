إصابة محمد الشناوي وشكوك بشأن غيابه عن مباراة الأهلي والترجي

أكد أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي المصري، تعرض حارس مرمى الفريق الأول، محمد الشناوي للإصابة في مران، اليوم الثلاثاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الترجي التونسي، يوم الجمعة المقبل، في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال أبو عبلة خلال تصريحات عبر الموقع الرسمي للأهلي: "الشناوي اشتكى من آلام في عضلة السمانة، وتقرر خضوعه لبرنامج علاجي خلال تدريبات الفريق".

وأضاف: "الشناوي بدأ تنفيذ برنامج علاج طبيعي، على هامش المران الذي أقيم، مساء اليوم، على ملعب مختار التتش في الجزيرة".