فهد الروقي ينتقد إدارة النصر بسبب شكوى محمد كنو: هل تفهمون أكثر من "فيفا"؟ (فيديو)

وجَّه الإعلامي الرياضي فهد الروقي، انتقادات لمسلي آل معمر، رئيس نادي النصر، بسبب تصريحاته عقب تعادل "العالمي" مع الهلال في الدوري السعودي، إذ أعلن تقدمه بشكوى ضد مشاركة محمد كنو في مواجهة الفريقين.

وكان مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر، أكد ثقته في كسب الاحتجاج الذي قدمه ناديه على مشاركة محمد كنو لاعب الهلال، خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2، يوم الإثنين، في قمة الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

ويأتي احتجاج النصر بصفة رسمية إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم في أعقاب مشاركة محمد كنو العائد من فترة إيقاف دامت 218 يومًا، قضى خلالها فترة العقوبة المفروضة عليه من مركز التحكيم الرياضي على خلفية توقيعه عقدين مع ناديي النصر والهلال، إذ سجل أول ظهور له بعد فترة الحرمان أمام الباطن ضمن الجولة التاسعة من الدوري.

وقال الروقي في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء "هذا فكر غريب ما يحدث في النصر، وعندما سيخسرون في المباراة المقبلة سيقولون لك بسبب التحكيم، ماذا تفعلون في عملكم الإداري؟، المفروض تخرج كرئيس ناد وتتكلم عن جهد الفريق والشغف الذي حدث والحرص على محاولة الفوز وإدراك التعادل ضد الهلال".