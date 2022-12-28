فهد الروقي ينتقد إدارة النصر بسبب شكوى محمد كنو: هل تفهمون أكثر من "فيفا"؟ (فيديو)
وجَّه الإعلامي الرياضي فهد الروقي، انتقادات لمسلي آل معمر، رئيس نادي النصر، بسبب تصريحاته عقب تعادل "العالمي" مع الهلال في الدوري السعودي، إذ أعلن تقدمه بشكوى ضد مشاركة محمد كنو في مواجهة الفريقين.
وكان مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر، أكد ثقته في كسب الاحتجاج الذي قدمه ناديه على مشاركة محمد كنو لاعب الهلال، خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2، يوم الإثنين، في قمة الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.
ويأتي احتجاج النصر بصفة رسمية إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم في أعقاب مشاركة محمد كنو العائد من فترة إيقاف دامت 218 يومًا، قضى خلالها فترة العقوبة المفروضة عليه من مركز التحكيم الرياضي على خلفية توقيعه عقدين مع ناديي النصر والهلال، إذ سجل أول ظهور له بعد فترة الحرمان أمام الباطن ضمن الجولة التاسعة من الدوري.
وقال الروقي في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء "هذا فكر غريب ما يحدث في النصر، وعندما سيخسرون في المباراة المقبلة سيقولون لك بسبب التحكيم، ماذا تفعلون في عملكم الإداري؟، المفروض تخرج كرئيس ناد وتتكلم عن جهد الفريق والشغف الذي حدث والحرص على محاولة الفوز وإدراك التعادل ضد الهلال".
وأضاف "لا أفهم تصريحات مسلي آل معمر، رئيس النصر، حتى جمهور فريقه لم يفهم ماذا حدث، هل أنت تفهم أكثر من (الفيفا)؟، واللاعب انتهت مدة عقوبته وشارك مع منتخب السعودية في كأس العالم قطر 2022، ثم عاد بعدها بأسبوعين للعب محليًّا، ما الهدف من الذي يحدث ويخرج فريقه خارج أجواء الملعب، ما قاله مسلي ليس وقته، وهو يعلم أن شكواه سترفض، هذا ليس عملا إداريا والمصلحة العامة النصراوية تقتضي الحفاظ على ما قدمه الفريق أمام الهلال وليس الحديث عن أمور خارج الملعب".
يذكر أن كنو كان تم إيقافه في مايو الماضي لمدة أربعة أشهر بقرار من غرفة فض المنازعات، على خلفية توقيعه لنادي النصر ثم تمديد عقده مع الزعيم بعدها بأيام، وهو القرار الذي أيده مركز التحكيم.
وبحسب تأكيد الهلال فإن إيقاف اللاعب انتهى في الـ20 من أكتوبر الماضي، في الوقت الذي يرفض فيه منافسو الزعيم اعتبار فترة توقف الدوري، لشهرين، لمشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022، ضمن فترة الإيقاف.
وقال آل معمر في تصريحاته "استخدمنا حقنا المشروع قانونيًّا، ونثق تمامًا بكسب الاحتجاج المرفوع ضد مشاركة اللاعب محمد كنو مع نادي الهلال.. إذ اتجهنا لمركز التحكيم الرياضي".
ومن المقرر أن يواجه الهلال نظيرة فريق ضمك يوم السبت المقبل الموافق الـ31 من ديسمبر الجاري، على إستاد فيصل بن فهد ضمن مواجهات الجولة الحادي عشرة من دوري روشن السعودي.
ورفع النصر رصيده إلـى 23 نقطة من 10 مباريات في صدارة جدول الترتيب، ويتقدم النصر بنقطة على كلّ من الشباب والاتحاد علمًا أن الأخيرين لعب كل منهما 9 مباريات.
ويأتي الهلال في المركز الرابع وحصد الزعيم 21 نقطة من 10 مباريات.