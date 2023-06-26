رسميًّا.. الاستقرار على إقامة بطولة كأس العالم للأندية 2023 في مدينة جدة

رسميًّا.. الاستقرار على إقامة بطولة كأس العالم للأندية 2023 في مدينة جدة
أعلن الاتحادان السعودي والدولي الاستقرار على إقامة بطولة كأس العالم للأندية 2023 في مدينة جدة خلال الفترة من الـ12 إلى الـ22 من ديسمبر المقبل.
وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، في بيان رسمي، إن اختيار جدة جاء بعد زيارة رسمية قام بها وفد من مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم الأسبوع الماضي؛ للاطلاع على الاستعدادات الجارية لاستضافة البطولة.
وأكد ياسر المسحل، رئيس اتحاد الكرة السعودي، استعداد مدينة جدة لتنظيم نسخة هذا العام من بطولة كأس العالم للأندية، وتوفير تجربة غير مسبوقة للاعبين والجماهير.
وأضاف: "استضافة بطولة بحجم كأس العالم للأندية، تجسّد فرصة مثالية لتطوير اللعبة محليًّا، والارتقاء بها نحو آفاق جديدة، وإظهار الوجه الحقيقي للمملكة، وتسليط الضوء على حسن ضيافة شعبها وشغفه الكبير بكرة القدم".
يذكر أن البطولة ستقام بالنظام المعتاد بمشاركة 7 فرق من 6 قارات، ويبدأ الدور التمهيدي بمباراة بين المستضيف وممثل أوقيانوسيا الأقل تصنيفًا، على أن يتأهل الفائز إلى 3 فرق أخرى في الدور الثاني.
وسيتغير نظام البطولة في نسخة 2025، إذ ستقام بمشاركة 32 فريقًا، كل 4 أعوام.
وتأهل للبطولة حتى الآن، نادي الاتحاد بطل الدوري السعودي، ومانشستر سيتي بطل أوروبا، والأهلي المصري بطل أفريقيا، وليون المكسيكي بطل الكونكاكاف، وأوراوا ريد دياموندز الياباني بطل آسيا، وأوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، بينما ينتظر تحديد بطل الليبرتادوريس حيث سيقام النهائي في البرازيل نوفمبر المقبل.