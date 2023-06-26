رسميًّا.. الاستقرار على إقامة بطولة كأس العالم للأندية 2023 في مدينة جدة

أعلن الاتحادان السعودي والدولي الاستقرار على إقامة بطولة كأس العالم للأندية 2023 في مدينة جدة خلال الفترة من الـ12 إلى الـ22 من ديسمبر المقبل.

وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، في بيان رسمي، إن اختيار جدة جاء بعد زيارة رسمية قام بها وفد من مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم الأسبوع الماضي؛ للاطلاع على الاستعدادات الجارية لاستضافة البطولة.