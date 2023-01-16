خليجي 25.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراتي العراق ضد قطر والبحرين مع عمان
تقام، اليوم الإثنين، منافسات نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي في نسخته رقم 25 بمواجهتين الأولى تجمع بين العراق وقطر والأخرى بين منتخبي البحرين وعمان.
وتستعرض "إرم نيوز" في التقرير الآتي أبرز ملامح مباراتي نصف نهائي خليجي 25.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة الأولى بين العراق وقطر على ملعب "البصرة" الدولي في الساعة الرابعة والربع عصر اليوم الإثنين بتوقيت قطر والعراق.
وتذاع مباراة العراق وقطر عبر قناة العراق الرياضية والرابعة العراقية وقناة الكأس 1 بصوت المعلق خليل البلوشي بجانب قناة الكويت الرياضية.
وتذاع أيضًا عبر قناة KSA SPORTS 1 بصوت المعلق عائد العصيمي وقناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق فارس عوض والشارقة الرياضية بصوت المعلق راشد عبد الرحمن وقناة دبي الرياضية بصوت المعلق أحمد الشحي وقناة عمان الرياضية بصوت المعلق سالم السالمي وقناة البحرين الرياضية بصوت المعلق علي سعيد.
وتقام المباراة الثانية بين البحرين وعمان على ملعب "الميناء" في الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت البلدين.
وتذاع المباراة عبر قناة البحرين الرياضية بصوت المعلق عمر عبد السميع وقناة عمان الرياضية بصوت المعلق أحمد الكعبي وقناة الرابعة العراقية وقناة العراق الرياضية وقناة الكويت الرياضية وقناة أبوظبي الرياضية 1.
وتذاع أيضًا عبر قناة الكأس 1 بصوت المعلق سمير المعيرفي وقناة دبي الرياضية بصوت المعلق عبد الله السعدي وقناة KSA SPORTS 1 بصوت المعلق عبد الله الزيد.
ماذا يقول التاريخ؟
واجه منتخب العراق منافسه قطر بداية من يوم 2 أبريل 1975 في تصفيات كأس آسيا 1976 وفاز المنتخب العراقي بنتيجة 1-0، بينما كان اللقاء الأخير يوم 6 ديسمبر 2021 وفاز منتخب قطر بنتيجة 3-0 في كأس العرب.
وتقابل المنتخبان في بطولة كأس الخليج العربي 10 مرات وفاز منتخب العراق بواقع 6 انتصارات مقابل 3 تعادلات وفوز وحيد للمنتخب القطري.
وبدأت اللقاءات في بطولات الخليج في نسخة 1976 وتعادلا دون أهداف ثم فاز منتخب العراق بنتيجة 2-0 في نسخة 1979 ثم لعبا في مرحلة المجموعات بنسخة 1984 وفاز منتخب قطر بنتيجة 2-1 ثم تقابلا في النهائي وفاز منتخب العراق بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح.
وتعادل المنتخبان بنتيجة 1-1 في نسخة 1986 ثم فاز منتخب العراق بنتيجة 3-0 في نسخة 1988 وتعادلا بنتيجة 3-3 في نسخة خليجي 2004.
وفاز منتخب العراق في نسخة خليجي 2007 بنتيجة 1-0.. وتغلب المنتخب العراقي بنتيجة 2-1 في نسخة 2017 وكرر الانتصار بالنتيجة ذاتها في نسخة 2019.
عمان والبحرين
تقابل منتخبا عمان والبحرين في بطولات كأس الخليج 21 مرة.. وتغلب منتخب عمان 4 مرات مقابل 8 انتصارات للبحرين و9 تعادلات.
وفاز منتخب البحرين بنتيجة 4-0 في نسخة خليجي 1974 ثم تغلب بنتيجة 1-0 في نسخة 1976 وتغلب المنتخب البحريني بنتيجة 3-1 في نسخة 1979 ثم فاز المنتخب البحريني بنتيجة 4-1 في نسخة 1982.
وواصل منتخب البحرين الانتصارات على عمان في بطولات الخليج خلال نسخة 1984 بنتيجة 1-0 ثم تعادلا دون أهداف في نسخة 1986 وفاز منتخب البحرين بنتيجة 2-0 في نسخة 1988 وتعادلا دون أهداف في نسخة 1990 وتغلب منتخب البحرين بنتيجة 3-0 في نسخة 1992.
وتعادل المنتخبان بنتيجة 1-1 في نسخة 1994 وأيضًا بالنتيجة ذاتها في نسخة 1996 وبنتيجة 2-2 في نسخة 1998 وبنتيجة 1-1 في نسخة 2002 وفاز منتخب البحرين بنتيجة 1-0 في نسخة 2004 بالكويت.
وتغلب منتخب عمان في نصف نهائي خليجي 2004 في قطر بنتيجة 3-2 وفاز منتخب عمان بنتيجة 1-0 في نصف نهائي خليجي 2007 ثم فاز منتخب عمان بنتيجة 2-0 في نسخة 2009 وتعادلا بنتيجة 1-1 في نسخة 2010 وتعادلا بدون أهداف في نسخة 2013.
وفاز منتخب عمان بنتيجة 1-0 في نصف نهائي نسخة 2018 وتعادلا دون أهداف في نسخة 2019.
العراق × قطر
يخوض منتخب العراق اختباراً صعباً مع مدربه الإسباني خيسوس كاساس الذي تحدث قبل المواجهة مؤكدًا في المؤتمر الصحفي أن المنتخب العراقي تنتظره مباراة صعبة أمام منافسه القطري الذي يملك لاعبين مميزين.
وأوضح أنه سعيد بتطور مستوى المنتخب العراقي من مباراة لأخرى، مؤكداً أن الجماهير سيكون لها دور كبير في دعم ومؤازرة اللاعبين.
ويسعى منتخب العراق للوصول لنهائي كأس الخليج للمرة السادسة في تاريخه وبعد غياب منذ نسخة 2013 حين حل وصيفاً.
ويعتمد منتخب العراق على تشكيلة تضم فهد طالب لحراسة المرمى وأمامه الرباعي مصطفى ناظم وعلي فائز وحسين عمار وضرغام إسماعيل في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط محمد علي عبود وبجواره إبراهيم بايش وأمجد عطوان مع ثلاثي الهجوم حسن عبد الكريم وحسين علي وأيمن حسين.
ويتطلع منتخب قطر لتحقيق التأهل للنهائي للمرة الثامنة في تاريخه وبعد غياب منذ نسخة 2014.
وأكد البرتغالي برونو بينيرو، المدير الفني لمنتخب قطر، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء أن المباراة ستكون فرصة للفريقين لبلوغ النهائي، موضحًا أن المنتخب العراقي سيحظى بدعم كبير على المستوى الجماهيري.
وأشار إلى أنه واثق من جاهزية لاعبيه لهذه المواجهة ويسعى لتحقيق الفوز على حساب العراق في عقر داره.
ويعتمد منتخب قطر على تشكيلة تضم حارس المرمى مشعل برشم وأمامه الرباعي طارق سلمان وجاسم جابر وخالد منير وهمام الأمين في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط محمد وعد وعلي أسد وعاصم ماديبو وإسماعيل محمد وعمرو سراج مع المهاجم أحمد علاء.
وقال صالح سدير، نجم منتخب العراق الأسبق، لـ"إرم نيوز"، إن المواجهة ستكون صعبة رغم أن المنتخب القطري لا يلعب بالعديد من نجومه البارزين مثل أكرم عفيف وحسن الهيدوس.
وأوضح أن المنتخب العراقي لديه دوافع قوية لتحقيق الفوز والتأهل للنهائي وإسعاد جماهيره المتعطشة للانتصارات.
البحرين × عمان
يتطلع منتخب البحرين حامل اللقب للوصول للمباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي والسادسة في تاريخه.
وأكد البرتغالي هيليو سوزا، المدير الفني لمنتخب البحرين، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء أن فريقه على أتم درجات الجاهزية لخوض هذه المواجهة، موضحًا أن التركيز مطلوب بشكل مضاعف في هذا اللقاء.
وأشار إلى أن المنتخب العماني قوي ومختلف ولديه تنظيم تكتيكي وحماسة كبيرة وهو ما يجعل المواجهة صعبة.
ويعتمد المنتخب البحريني على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد السيد جعفر وأمامه الرباعي حمد شمسان ووليد الحيام وأحمد بوغمار وضياء سعيد في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط علي حرم ومهدي عبد اللطيف وكميل الأسود وعلي مدن ومحمد جاسم مع المهاجم حمزة إدريس.
ويأمل منتخب عمان الفوز والتأهل للنهائي للمرة الرابعة بعد فوزه باللقب في نسخة 2009 وهي آخر مرة صعد خلالها للنهائي.
وقال الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني لمنتخب عمان، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إنه سعيد بالوصول إلى نصف النهائي ويتطلع للتأهل للمباراة النهائية رغم صعوبة المهمة أمام المنتخب البحريني حامل اللقب.
وأشار إلى أنه سيلعب للفوز رغم صعوبة المهمة مؤكداً أن التفاصيل الصغيرة ستحسم مصير المباراة.
ويعتمد المنتخب العماني على تشكيلة تضم حارس المرمى إبراهيم المخيني وأمامه الرباعي أحمد الخميسي ومحمد المسلمي وأمجد الحارثي ومصعب المعمري في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط حارب السعدي وأرشد العلوي وجميل اليحمدي وصلاح اليحيائي مع الثنائي منذر العلوي وعصام الصبحي في خط الهجوم.
وقال محمد عبد العظيم عظيمة، مدرب ظفار العماني والأهلي البحريني الأسبق، لـ"إرم نيوز"، إن الفريق الأكثر هدوءًا وتركيزاً سيكون صاحب الحظ الأكبر في الفوز.
وأشار إلى أن منتخب البحرين يعيش حالة جيدة من التناغم ولديه روح معنوية مرتفعة بينما منتخب عمان لديه مدرب منظم بقيمة برانكو.