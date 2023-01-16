خليجي 25.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراتي العراق ضد قطر والبحرين مع عمان

ماذا يقول التاريخ؟

واجه منتخب العراق منافسه قطر بداية من يوم 2 أبريل 1975 في تصفيات كأس آسيا 1976 وفاز المنتخب العراقي بنتيجة 1-0، بينما كان اللقاء الأخير يوم 6 ديسمبر 2021 وفاز منتخب قطر بنتيجة 3-0 في كأس العرب.

وتقابل المنتخبان في بطولة كأس الخليج العربي 10 مرات وفاز منتخب العراق بواقع 6 انتصارات مقابل 3 تعادلات وفوز وحيد للمنتخب القطري.

وبدأت اللقاءات في بطولات الخليج في نسخة 1976 وتعادلا دون أهداف ثم فاز منتخب العراق بنتيجة 2-0 في نسخة 1979 ثم لعبا في مرحلة المجموعات بنسخة 1984 وفاز منتخب قطر بنتيجة 2-1 ثم تقابلا في النهائي وفاز منتخب العراق بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح.

وتعادل المنتخبان بنتيجة 1-1 في نسخة 1986 ثم فاز منتخب العراق بنتيجة 3-0 في نسخة 1988 وتعادلا بنتيجة 3-3 في نسخة خليجي 2004.

وفاز منتخب العراق في نسخة خليجي 2007 بنتيجة 1-0.. وتغلب المنتخب العراقي بنتيجة 2-1 في نسخة 2017 وكرر الانتصار بالنتيجة ذاتها في نسخة 2019.