قطر تحدد رسميا موعد انطلاق بطولة كأس آسيا 2023

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن البلاد ستستضيف كأس آسيا 2023 في الفترة بين 12 يناير و10 فبراير 2024.

كما كشف الاتحاد القطري في موقعه عن تشكيل اللجنة المحلية المنظمة للبطولة القارية برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وجاسم راشد البوعينين نائبا للرئيس.

وتم تعيين منصور محمد الأنصاري الأمين العام للاتحاد القطري لكرة القدم مديرا عاما للبطولة.

وأعلن الاتحاد الآسيوي في أكتوبر 2022 استضافة قطر للبطولة بعد منافسة مع دول كوريا الجنوبية وإندونيسيا وأستراليا من أجل تنظيم منافسات آسيا 2023.