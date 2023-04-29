الهلال يكتفي بتعادل مخيب مع أوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا

اكتفى نادي الهلال السعودي بتعادل مخيب بهدف لمثله مع ضيفه أوراوا رد دياموندز في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، في مباراة افتتح فيها سالم الدوسري التسجيل قبل أن يُطرد في الدقائق الأخيرة اليوم السبت.

ومنح الدوسري تقدما مبكرا لحامل اللقب في الدقيقة 13، لكن الفريق الياباني أدرك التعادل بوساطة شينزو كوروكي بعد هفوة دفاعية بعد سبع دقائق من الاستراحة.

ولم يتردد الحكم العماني أحمد الكاف في طرد الدوسري بعد اعتدائه على كين إياو قبل أربع دقائق من النهاية.

وسيكون الهلال بحاجة للتحسن في مباراة الإياب السبت المقبل للحفاظ على آماله في حصد اللقب للمرة الخامسة وتعزيز رقمه القياسي.