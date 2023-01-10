خليجي 25.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الإمارات ضد الكويت

ماذا يقول التاريخ؟

يحتل منتخب الإمارات المركز الثالث بلا نقاط بعدما خسر أمام البحرين بنتيجة 1-2 في الجولة الأولى، كما يحتل منتخب الكويت المركز الرابع بلا نقاط أيضاً بعد الخسارة أمام قطر بنتيجة 2-0.

وتقابل المنتخبان على صعيد بطولات كأس الخليج العربي 20 مرة، فاز خلالها منتخب الإمارات 7 مرات مقابل 10 انتصارات للكويت و3 تعادلات.

وبدأت اللقاءات في النسخة الثانية عام 1972 التي أقيمت في المملكة العربية السعودية وفاز خلالها منتخب الكويت بنتيجة 7-0 ثم تقابلا في نسخة 1974 وفاز منتخب الكويت بمرحلة المجموعات بنتيجة 2-0 ثم فاز منتخب الكويت بنتيجة 6-0 في نصف النهائي.

وتعادل المنتخبان دون أهداف في النسخة الرابعة عام 1976 ثم فاز منتخب الكويت بنتيجة 7-0 في النسخة الخامسة عام 1979 ثم فاز منتخب الكويت مجدداً بنتيجة 2-0 في نسخة 1982 ورد المنتخب الإماراتي بالفوز بنفس النتيجة في نسخة 1984.

وتبادل المنتخبان الفوز بنتيجة 1-0 في نسختي 1986 و1988 وفاز منتخب الكويت بنتيجة 6-1 في نسخة 1990، وتغلب منتخب الكويت بنتيجة 2-0 في نسخة 1992 ورد المنتخب الإماراتي بالفوز بنفس النتيجة في نسخة 1994 وتفوق الأبيض مجدداً بنتيجة 2-1 في نسخة 1996.

وفاز منتخب الكويت بنتيجة 4-1 في نسخة 1998 ثم تفوق الأزرق بنتيجة 2-1 في نسخة 2002 وفاز منتخب الإمارات بنتيجة 2-0 في نسخة 2003 ثم تغلب المنتخب الإماراتي بنتيجة 3-2 في نسخة 2007 وفاز أيضاً بنتيجة 1-0 في نسخة 2013 وتعادلا بنتيجة 2-2 في نسخة 2014 وتعادلا أيضاً دون أهداف في نسخة 2017.