منتخب الجزائر يخسر 2-0 أمام السويد وديًا (فيديو)

وشهد اللقاء طرد رامي بن سبعيني لاعب المنتخب الجزائري في الدقيقة 34 بالشوط الأول، بسبب تدخله العنيف ضد أحد لاعبي السويد.

يذكر أن منتخب الجزائر قد فشل في التأهل إلى كأس العالم بعد سيناريو درامي أمام الكاميرون في التصفيات المونديالية خلال مارس الماضي.

وأيضا لم يتأهل المنتخب السويدي إلى كأس العالم في ضربة موجعة للكرة السويدية.

وخاض المنتخب السويدي مواجهته الودية الثانية خلال فترة التوقف الحالية في شهر نوفمبر الجاري بعد الفوز على المكسيك بنتيجة 2-1.