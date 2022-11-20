منتخب الجزائر يخسر 2-0 أمام السويد وديًا (فيديو)
خسر منتخب الجزائر أمام السويد بنتيجة 2-0 خلال المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت.
وأقيمت المباراة الودية بين الجزائر والسويد في ختام فترة التوقف الدولي قبل انطلاق فعاليات كأس العالم 2022 غداً الأحد.
وسجل إيميل فورسبيرغ الهدف الأول للسويد في الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي للشوط الأول من ضربة جزاء.
بينما أضاف فيكتور كلايسون الهدف الثاني بالدقيقة 47 من عمر المباراة.
وشهد اللقاء طرد رامي بن سبعيني لاعب المنتخب الجزائري في الدقيقة 34 بالشوط الأول، بسبب تدخله العنيف ضد أحد لاعبي السويد.
يذكر أن منتخب الجزائر قد فشل في التأهل إلى كأس العالم بعد سيناريو درامي أمام الكاميرون في التصفيات المونديالية خلال مارس الماضي.
وأيضا لم يتأهل المنتخب السويدي إلى كأس العالم في ضربة موجعة للكرة السويدية.
وخاض المنتخب السويدي مواجهته الودية الثانية خلال فترة التوقف الحالية في شهر نوفمبر الجاري بعد الفوز على المكسيك بنتيجة 2-1.