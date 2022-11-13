قمصان لاعبي منتخب العراق "الممزقة" في ودية الإكوادور تثير جدلا واسعا
أثارت القمصان التي ارتداها لاعبو منتخب العراق خلال مباراته الودية ضد الإكوادور، مساء أمس السبت، جدلاً واسعاً، بسبب رداءة خامتها.
وظهرت أزمة خلال المباراة الودية للمنتخب العراقي أمام نظيره الإكوادوري، أمس السبت، والتي انتهت بالتعادل السلبي، حيث تمزق قميص أكثر من لاعب خلال مجريات المباراة التي أقيمت في ملعب أتلتيكو مدريد بالعاصمة الإسبانية، ضمن تحضيرات أسود الرافدين لخليجي 25، واستعدادات الإكوادور لمونديال قطر 2022.
وظهرت القمصان ممزقة عند منطقة الصدر والأكمام، إذ أعرب العديد من المتابعين عن استغرابهم من رداءة القمصان والشركة المتعاقد معها من قبل اتحاد الكرة العراقي.
وفي سبتمبر الماضي أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم الاتفاق مع شركة جاكو، لتجهيز المنتخبات الوطنية بالملابس الرياضيّة، والأدوات التي تحتاجها.
وتخوض الإكوادور المباراة الافتتاحية للعرس العالمي أمام المنتخب المضيف في الـ20 من نوفمبر الحالي ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم السنغال وهولندا.
وهذه ثاني مباراة ودية يخوضها المنتخب العراقي خلال أربعة أيام بعد الأولى أمام المكسيك الأربعاء الماضي في مدينة جيرونا انتهت برباعية نظيفة لحساب الأخير.
وفرض المنتخب الإكوادوري سيطرته على شوطي المباراة وحاول التسجيل على الرغم من محاولة لاعبيه تجنب الاحتكاكات المباشرة خوفًا من الإصابات، في حين اعتمد المنتخب العراقي على التكتل الدفاعي.
وحصل منتخب الإكوادور على ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة أهدرها غوانسالو بلاتا بعدما تصدى لها ببراعة الحارس جلال حسن.