قمصان لاعبي منتخب العراق "الممزقة" في ودية الإكوادور تثير جدلا واسعا

أثارت القمصان التي ارتداها لاعبو منتخب العراق خلال مباراته الودية ضد الإكوادور، مساء أمس السبت، جدلاً واسعاً، بسبب رداءة خامتها.

وظهرت أزمة خلال المباراة الودية للمنتخب العراقي أمام نظيره الإكوادوري، أمس السبت، والتي انتهت بالتعادل السلبي، حيث تمزق قميص أكثر من لاعب خلال مجريات المباراة التي أقيمت في ملعب أتلتيكو مدريد بالعاصمة الإسبانية، ضمن تحضيرات أسود الرافدين لخليجي 25، واستعدادات الإكوادور لمونديال قطر 2022.

وظهرت القمصان ممزقة عند منطقة الصدر والأكمام، إذ أعرب العديد من المتابعين عن استغرابهم من رداءة القمصان والشركة المتعاقد معها من قبل اتحاد الكرة العراقي.