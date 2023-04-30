الأهلي يتعادل مع الرجاء المغربي ويتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

تأهل الأهلي المصري إلى قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد التعادل دون أهداف مع مضيفه الرجاء المغربي، اليوم السبت، ليستفيد من تفوقه 2-صفر في مباراة الذهاب.

وبدأ الرجاء المباراة بضغط هجومي وكاد يسري بوزوق أن يمنح التقدم لفريقه في الدقيقة 26 من تسديدة من مدى قريب، لكن الحارس محمد الشناوي تصدى للكرة بنجاح.