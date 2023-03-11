شوبير بعد هزيمة الأهلي أمام صن داونز: الجزء الأكبر والأخطر من المسؤولية يقع على الإدارة برئاسة الخطيب

وجه الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، لومًا يُعد نادرا منه إلى إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، بعد هزيمة الفريق الأحمر الثقيلة أمام نظيره صن داونز بنتيجة 5 - 2، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان فريق الأهلي قد خسر أمام نظيره صن داونز على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال.

وكتب شوبير، الذي يعد أحد المقربين من إدارة الأهلي، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" تعليقا على الهزيمة: "ليس أفضل من الصراحة، نساند ونؤيد في الصح ولا بد من المواجهة عند الخطأ.. إذا كان مارسيل كولر، مدرب الأهلي، واللاعبون يتحملوا جزءا كبيرا من هزيمة الفريق القاسية اليوم، فالأكيد أن الجزء الأكبر والأخطر يقع على الإدارة برئاسة الخطيب".

وتابع: "هناك ملفات كثيرة لا بد من مواجهتها وقيام كل مسؤول بدوره الكامل حيالها، والاعتذار للجماهير حال أي فشل فيها، من بين هذه الملفات ملف المحترفين، وماذا قدموا للأهلي في السنوات الأخيرة".

وتابع: "وأيضًا ملف خسارة الدوري المحلي موسمان متتاليان، وملف الهزائم القارية الكارثية المتكررة.. الجرح يلزمه تنظيف".