شوبير بعد هزيمة الأهلي أمام صن داونز: الجزء الأكبر والأخطر من المسؤولية يقع على الإدارة برئاسة الخطيب
وجه الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، لومًا يُعد نادرا منه إلى إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، بعد هزيمة الفريق الأحمر الثقيلة أمام نظيره صن داونز بنتيجة 5 - 2، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وكان فريق الأهلي قد خسر أمام نظيره صن داونز على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال.
وكتب شوبير، الذي يعد أحد المقربين من إدارة الأهلي، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" تعليقا على الهزيمة: "ليس أفضل من الصراحة، نساند ونؤيد في الصح ولا بد من المواجهة عند الخطأ.. إذا كان مارسيل كولر، مدرب الأهلي، واللاعبون يتحملوا جزءا كبيرا من هزيمة الفريق القاسية اليوم، فالأكيد أن الجزء الأكبر والأخطر يقع على الإدارة برئاسة الخطيب".
وتابع: "هناك ملفات كثيرة لا بد من مواجهتها وقيام كل مسؤول بدوره الكامل حيالها، والاعتذار للجماهير حال أي فشل فيها، من بين هذه الملفات ملف المحترفين، وماذا قدموا للأهلي في السنوات الأخيرة".
وتابع: "وأيضًا ملف خسارة الدوري المحلي موسمان متتاليان، وملف الهزائم القارية الكارثية المتكررة.. الجرح يلزمه تنظيف".
الأهلي بقيادة كولر اكتفى بجمع 4 نقاط فقط من 4 مباريات بعدما خسر بهدف أمام الهلال السوداني و5-2 أمام صن داونز وحقق فوزًا وحيدًا أمام القطن الكاميروني بثلاثية نظيفة، بينما تعادل بهدفين لمثلهما في القاهرة أمام الفريق الجنوب أفريقي.
وبات النادي الأهلي مطالبا بتحقيق الفوز في المباراتين المقبلتين من دور المجموعات أمام القطن الكاميروني خارج ملعبه وفي القاهرة أمام الهلال السوداني من أجل الوصول إلى النقطة العاشرة.
وأصبح من المؤكد خسارة الأهلي لفرصة تصدر مجموعته بسبب المواجهات المباشرة أمام صن داونز.
وفي ظل بحث الأهلي عن الوصافة سوف تصبح الجولة الخامسة هامة للغاية حيث سيلعب الأهلي مع القطن الكاميروني يوم الجمعة القادم، بينما يستضيف الهلال السوداني يوم السبت المقبل فريق صن داونز.
فوز الهلال السوداني على صن داونز يعني توديع الأهلي دور المجموعات بشكل رسمي، بينما في حال تعادل الهلال أو الخسارة سوف تستمر آمال الأحمر في التأهل.