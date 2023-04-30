الرجاء ينعى مشجعة فارقت الحياة خارج ملعبه قبل لقاء الأهلي

نعى نادي الرجاء البيضاوي مشجعة فارقت الحياة في محيط استاد محمد الخامس قبل انطلاق مباراته أمام الأهلي المصري في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، أمس السبت.

وتكهنت وسائل إعلام محلية بأن وفاة المشجعة "نورة الزبيري" نتيجة لتدافع الجماهير قبل المباراة أمام بوابات الاستاد، وفتحت سلطات مدينة الدار البيضاء تحقيقا في الوفاة.

وتعادل الرجاء دون أهداف على أرضه وسط حضور جماهيري ضخم ليخرج من دور الثمانية بعدما عجز عن تعويض خسارته 2-صفر في القاهرة، ليتأهل الأهلي لقبل النهائي للمرة الرابعة على التوالي.