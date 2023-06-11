الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا
يستضيف فريق الوداد المغربي نظيره الأهلي المصري، مساء اليوم الأحد، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب محمد الخامس.
وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في القاهرة انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.
ويحتاج الوداد للفوز 1-0 أو بفارق هدفين على الأقل لحسم اللقب القاري للمرة الرابعة في تاريخه.
أما الأهلي فأمامه بعض الخيارات، من بينها الفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو الخسارة بفارق هدف مع تسجيل نتيجة أكبر من 1-2، مثل 2-3 للتتويج للمرة الـ11 في تاريخه.
ونال الوداد بطاقة الصعود لنهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بفضل أفضلية الأهداف المسجلة خارج ملعبه بعد تعادله معه بنتيجة 2-2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب
فيما نجح الأهلي في تخطي الترجي التونسي في دور نصف النهائي، إذ فاز في لقاء الذهاب بثلاثية دون رد، وانتصر في الإياب على ملعب القاهرة الدولي بهدف نظيف.
وتقابل الفريقان في نهائي دوري الأبطال مرتين من قبل، وانتهت كلتاهما بفوز نادي الوداد وحصوله على الكأس على حساب الأهلي.
موعد مباراة الأهلي ضد الوداد
تنطلق مباراة الأهلي والوداد المغربي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، وتذاع عبر قناة bein sports HD 4، ويعلق عليها رؤوف خليف، بالإضافة لبثها عبر قناة "المغربية الرياضية" التردد الأرضي.