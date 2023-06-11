الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا

يستضيف فريق الوداد المغربي نظيره الأهلي المصري، مساء اليوم الأحد، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب محمد الخامس.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في القاهرة انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.

ويحتاج الوداد للفوز 1-0 أو بفارق هدفين على الأقل لحسم اللقب القاري للمرة الرابعة في تاريخه.

أما الأهلي فأمامه بعض الخيارات، من بينها الفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو الخسارة بفارق هدف مع تسجيل نتيجة أكبر من 1-2، مثل 2-3 للتتويج للمرة الـ11 في تاريخه.