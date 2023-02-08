الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأربعاء، إلى ملعب "مجمع الأمير مولاي عبد الله" في العاصمة المغربية الرباط لمتابعة اللقاء المرتقب بين الأهلي المصري وريال مدريد الإسباني في ختام نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتأهل الهلال السعودي إلى نهائي مونديال الأندية بعد فوزه على فلامنغو البرازيلي بنتيجة 3-2، أمس الثلاثاء.

وتستعرض "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة الأهلي ضد ريال مدريد.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت المغرب، التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، بصافرة الحكم الأوروغوياني أندريس ماتونتي.

وتذاع المباراة عبر قناة SSC 1 بصوت المعلق مشاري القرني، بجانب قناة SSC EXTRA 1 بصوت المعلق عبد الله الحربي.