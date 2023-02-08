الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية
تتجه الأنظار، مساء اليوم الأربعاء، إلى ملعب "مجمع الأمير مولاي عبد الله" في العاصمة المغربية الرباط لمتابعة اللقاء المرتقب بين الأهلي المصري وريال مدريد الإسباني في ختام نصف نهائي كأس العالم للأندية.
وتأهل الهلال السعودي إلى نهائي مونديال الأندية بعد فوزه على فلامنغو البرازيلي بنتيجة 3-2، أمس الثلاثاء.
وتستعرض "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة الأهلي ضد ريال مدريد.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت المغرب، التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، بصافرة الحكم الأوروغوياني أندريس ماتونتي.
وتذاع المباراة عبر قناة SSC 1 بصوت المعلق مشاري القرني، بجانب قناة SSC EXTRA 1 بصوت المعلق عبد الله الحربي.
ماذا يقول التاريخ؟
تقابل الفريقان من قبل في مواجهة وحيدة يوم 4 أغسطس 2001 في تجربة ودية بإستاد القاهرة فاز بها الأهلي بنتيجة 1-0 بهدف النيجيري صنداي إيبيجي.
وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة الخامسة، وفشل في المرات الأربع السابقة نسخ 2006 و2012 و2020 و2021 في العبور للمباراة النهائية.
وتوج ريال مدريد باللقب المونديالي 4 مرات في نسخ 2014 و2016 و2017 و2018.
أسلحة الأهلي
يخوض الأهلي مواجهة ريال مدريد باحثاً عن التأهل باللقب المونديالي بعدما تخطى عقبة أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل أوقيانوسيا بنتيجة 3-0 في الدور الأول، ثم فاز على سياتل ساوندرز الأمريكي بطل أمريكا الشمالية وكونكاكاف بنتيجة 1-0 في الدور الثاني.
وقال السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن ريال مدريد يمتلك قائمة كبيرة من اللاعبين ومن الصعب أن يتأثر بأي غيابات، لأن لديه لاعبين مميزين في كل المراكز.
وأضاف: "نحاول إيقاف لاعبي ريال مدريد دفاعيا، وأن يكون لنا قوة هجومية أمام المنافس، لأننا نعرف إمكانات لاعبيه جيداً، ونحاول استغلال كل الفرص، ونسعى لتفادي الإصابات عن طريق التدوير بين اللاعبين".
وتبدو صفوف الأهلي مكتملة بمشاركة الثنائي محمود عبد المنعم (كهربا) ومحمد مجدي (أفشة) في التدريبات بصورة طبيعية بعد الشكوى من الإجهاد مؤخراً.
ويعتمد الأهلي على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد الشناوي وأمامه الرباعي محمد عبد المنعم ومحمود متولي ومحمد هاني وعلي معلول في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط أليو ديانج وبجواره حمدي فتحي وعمرو السولية مع مثلث الهجوم حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.
أوراق ريال مدريد
يتطلع ريال مدريد للفوز على الأهلي والتأهل لنهائي مونديال الأندية بحثاً عن التتويج الخامس وتعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجاً باللقب.
ويعاني ريال مدريد من تراجع النتائج بشكل كبير في الفترة الأخيرة بضياع لقب كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة منافسه التقليدي، كما خسر مؤخراً في الدوري أمام ريال مايوركا بنتيجة 0-1 قبل السفر للمغرب.
ويفتقد ريال مدريد العديد من العناصر المهمة على رأسها كريم بنزيما والحارس تيبو كورتوا وإيدين هازارد وفيرلاند ميندي بسبب الإصابة.
وقال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "الأهلي فريق ذو باع كبير، وأحد أهم الأندية في كرة القدم حول العالم، وشارك في بطولة كأس العالم للأندية عدة مرات، ويمتلك لاعبين رائعين".
وأوضح أن فريقه يحترم الأهلي كثيرا، لأنه رائد في أفريقيا، ويملك تاريخاً كبيراً مع كرة القدم، وهذا يزيد من احترامنا للأهلي، حيث إن كلا الفريقين سيلعبان من أجل الفوز.
ويعتمد ريال مدريد على تشكيلة تضم حارس المرمى أندري لونين وأمامه الرباعي أنتونيو روديجر ودافيد ألابا وداني كارفخال وناتشو فرنانديز في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط أوريلين تشواميني ولوكا مودريتش وتوني كروس أو داني سيبايوس مع ثلاثي الهجوم فيديريكو فالفيردي ورودريغو وفينيسيوس جونيور.
وقال البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني الأسبق للأهلي المصري، لـ"إرم نيوز"، إن الفريق الأحمر سيواجه أحد أكبر أندية العالم، موضحاً أن ريال مدريد لا يمر حالياً بأفضل فتراته ولكنه يبقى الطرف الأوفر حظاً للفوز.
وأشار إلى أن الأهلي عليه الضغط المكثف في وسط الملعب والعمل الجماعي لاستخلاص الكرة من لاعبي ريال مدريد وحرمانهم من بناء الهجمات.
وأكد المدرب المساعد الأسبق لريال مدريد أن الفريق المصري يستطيع تقديم مباراة قوية ومجاراة لاعبي ريال مدريد بشرط تنظيم صفوفه وتضييق المساحات.