ديلي ميل: كريستيانو رونالدو أرسل طائرة مساعدات لضحايا الزلزال المدمر في سوريا وتركيا

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن موقف إنساني للبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، تجاه متضرري الزلزال المدمر في سوريا وتركيا.

وقالت الصحيفة البريطانية، يوم الأحد، إن رونالدو أرسل طائرة مليئة بمواد الرعاية لضحايا الزلزال في سوريا وتركيا، بعد تأثره بشدة بالمشاهد المأساوية، جراء الزلزال الذي خلف أكثر من 50 ألف قتيل.

وأفادت أن كريستيانو أرسل معونات لمتضرري الزلزال المدمر في سوريا وتركيا، والذي خلف عددًا هائلًا من القتلى، وأثر بشدة على حياة الناس.