ديلي ميل: كريستيانو رونالدو أرسل طائرة مساعدات لضحايا الزلزال المدمر في سوريا وتركيا
كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن موقف إنساني للبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، تجاه متضرري الزلزال المدمر في سوريا وتركيا.
وقالت الصحيفة البريطانية، يوم الأحد، إن رونالدو أرسل طائرة مليئة بمواد الرعاية لضحايا الزلزال في سوريا وتركيا، بعد تأثره بشدة بالمشاهد المأساوية، جراء الزلزال الذي خلف أكثر من 50 ألف قتيل.
وأفادت أن كريستيانو أرسل معونات لمتضرري الزلزال المدمر في سوريا وتركيا، والذي خلف عددًا هائلًا من القتلى، وأثر بشدة على حياة الناس.
كما قام بدفع تكاليف الخيام وحزم الطعام والوسائد والبطانيات والأسرة وأغذية الأطفال والحليب والإمدادات الطبية للمساعدة في الجهود الإنسانية، حيث تم إرسال البضائع إلى كل من تركيا وسوريا، وفقًا للصحيفة.
وذكرت أن لفتة رونالدو ستشجع شخصيات رياضية أخرى على تقليده في الأيام والأسابيع المقبلة.
ووفقًا للصحيفة، فلم تكن هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها رونالدو مثل هذه التبرعات السخية، فقد دفع ذات مرة 83000 دولار (69000 جنيه إسترليني) تكاليف جراحة دماغ لأحد الأطفال، وتبرع بمبلغ 165000 دولار (137000 جنيه إسترليني) للمساعدة في تمويل مركز للسرطان في موطنه البرتغال.
وتبرع أيضًا بمليون جنيه إسترليني إلى المستشفيات البرتغالية خلال ذروة جائحة فيروس كورونا.
الطفل سعيد
وكان رونالدو قد التقى بأحد الأطفال السوريين يدعى نبيل سعيد، الذي كان قد تم تداول فيديو له بعد كارثة الزلزال يطلب مقابلة "الدون".
وسافر سعيد إلى السعودية وقابل رونالدو وعانقه قبل مباراة النصر والباطن في الدوري السعودي، يوم الجمعة.
وبعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من فبراير/ شباط وبلغت قوته 7.8 درجة بمقياس ريختر، عبر الطفل سعيد في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عن أمنيته بمقابلة رونالدو.
وقال سعيد في تصريحات لـ"رويترز": "عندما شاهدت رونالدو كنت أعتقد أنه حلم. لم أصدق نفسي. لم أعرف متى سينتهي هذا الحلم. كنت أصلي ألّا يكون حلما".
وأضاف "الجميع يتمنى مقابلة رونالدو، فهو إنسان لطيف".