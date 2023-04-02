الأهلي يطمئن جماهيره بشأن تسديد غرامة "كهربا"
وجه العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، رسالة طمأنة لجماهير فريقه بشأن قرب تسديد غرامة محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الفريق، لصالح ناديه السابق، الزمالك، في ظل تألقه الفترة الماضية.
وتألق كهربا أمس في مباراة الأهلي والهلال، حيث سجل الهدف الأول في اللقاء الذي انتهى بثلاثية نظيفة، لينجح الفريق الأحمر في التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا، في وصافة المجموعة، بينما احتل الصدارة صن دوانز الجنوب أفريقي، ليودع البطولة كل من الهلال السوداني والقطن الكاميروني.
وقال العامري فاروق، في تصريحات تلفزيونية: "أقول لجمهور الأهلي، لا تقلقوا الأمور ستكون طيبة بالنسبة لكهربا".
وأضاف: "أود أن أبارك لمصر على عودة الجماهير مرة أخرى للمدرجات، علينا أن نحافظ على تلك الفرصة ونتجه لاستمرار تواجدهم، الرياضة من دون الجماهير تصبح بدون روح".
من جانبه، أكد أشرف عبد العزيز، محامي "كهربا"، بطريقة ساخرة عبر حسابه على "فيسبوك"، أن أموال الغرامة جاهزة لإرسالها لنادي الزمالك، قائلا: "صفقة القرن.. وسنرسل الدولارات بشاحنات فكة".
وكان "فيفا" قد وقع عقوبة على كهربا بسبب فسخ التعاقد مع نادي الزمالك من طرف واحد وبالتالي سيدفع للفريق الأبيض ما يقارب 5 ملايين دولار.
وبعد رفع دعوى من قبل نادي الزمالك تقرر أن يقوم كهربا بدفع الغرامة كاملة لعدم تعرضه للإيقاف.
وسبق أن صرح محامي اللاعب، قائلا: "كهربا سيقوم بإيداع غرامة الزمالك قبل نهاية المهلة المحددة من قبل الفيفا، سيتم إيداع الغرامة في الحساب الذي أرسله الزمالك للفيفا".
ورفض محامي كهربا الإفصاح عن مصدر الأموال التي سيسدد منها اللاعب الغرامة، موضحا أن "النادي الأهلي ليس طرفًا في أزمة اللاعب، لكن في الوقت نفسه أعتقد أن الأهلي سيقف مع اللاعب".
بيان الداخلية بشأن فيديو هتافات جمهور الأهلي
من جانبها، أكدت وزارة الداخلية المصرية أنه لا صحة لما تم تداوله بمقطع فيديو بإحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود تجاوزات من الجماهير بإحدى مباريات كرة القدم التي أقيمت باستاد القاهرة بتاريخ أول أبريل الجاري.
وأضافت الداخلية في بيانها، يوم الأحد، أنه بالفحص تبين أنه تم تركيب مقطع صوتي قديم منذ عام 2013 على مقطع فيديو تم تصويره من داخل الإستاد.
وتابعت الوزارة في البيان أن المباراة لم تشهد أية تجاوزات وأن ذلك يأتي في إطار محاولة لإثارة البلبلة وتشويه صورة جماهير الكرة المصرية وإحداث الوقيعة بينهم، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي المقطع المشار إليه.