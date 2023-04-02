الأهلي يطمئن جماهيره بشأن تسديد غرامة "كهربا"

وجه العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، رسالة طمأنة لجماهير فريقه بشأن قرب تسديد غرامة محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الفريق، لصالح ناديه السابق، الزمالك، في ظل تألقه الفترة الماضية.

وتألق كهربا أمس في مباراة الأهلي والهلال، حيث سجل الهدف الأول في اللقاء الذي انتهى بثلاثية نظيفة، لينجح الفريق الأحمر في التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا، في وصافة المجموعة، بينما احتل الصدارة صن دوانز الجنوب أفريقي، ليودع البطولة كل من الهلال السوداني والقطن الكاميروني.

وقال العامري فاروق، في تصريحات تلفزيونية: "أقول لجمهور الأهلي، لا تقلقوا الأمور ستكون طيبة بالنسبة لكهربا".

وأضاف: "أود أن أبارك لمصر على عودة الجماهير مرة أخرى للمدرجات، علينا أن نحافظ على تلك الفرصة ونتجه لاستمرار تواجدهم، الرياضة من دون الجماهير تصبح بدون روح".