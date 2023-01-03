كريستيانو رونالدو يتحدث بالعربية في حفل تقديمه (فيديو)

وانضم رونالدو، الذي كان بلا ناد بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، إلى النصر الأسبوع الماضي بعقد يستمر عامين ونصف في صفقة قدرت وسائل إعلام قيمتها بأكثر من 200 مليون يورو (210.94 مليون دولار).

وحقق رونالدو الكثير من الألقاب بعد مسيرة مبهرة في ريال مدريد بين عامي 2009 و2018 فاز فيها بالدوري الإسباني مرتين والكأس مرتين ودوري أبطال أوروبا أربع مرات وكأس العالم للأندية ثلاث مرات.

كما فاز بالدوري الإيطالي مرتين وكأس إيطاليا مرة واحدة في ثلاث سنوات أمضاها في يوفنتوس قبل عودته إلى صفوف يونايتد، الذي كان قد فاز معه بالدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات وكأس الاتحاد مرة واحدة وكأس الرابطة مرتين ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة وكأس العالم للأندية مرة واحدة.

وأبلغ رونالدو مؤتمرا صحفيا "أنا فخور للغاية باتخاذ هذا القرار الكبير في حياتي. في أوروبا، انتهى عملي".

وقال "فزت بكل شيء، لعبت في أهم الأندية الأوروبية والآن، إنه تحد جديد في آسيا".