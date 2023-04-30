حريق في إستاد رادس بسبب أعمال شغب خلال مباراة الترجي وشبيبة القبائل (فيديو)
تأخرت انطلاقة أحداث الشوط الثاني من المباراة التي تجمع بين فريقي الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري، في دوري أبطال أفريقيا، بسبب اشتباكات اندلعت بين جماهير الفريق التونسي وقوات الأمن في إستاد رادس.
وخلال فترة الاستراحة، حدثت اشتباكات بين جماهير الترجي وقوات الأمن، وألقى مشجعون ألعابا نارية نحو أرضية الملعب ما تسبب في تأخير انطلاق الشوط الثاني.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الفيديوهات تظهر اندلاع النيران في أحد البوابات المؤدية لمدرجات جماهير الترجي، ومحاولات قوات الأمن السيطرة على الموقف، ما استدعي عدم بدء أحداث اللقاء والشوط الثاني للمباراة.
واضطرت قوات الأمن إلى التدخل والسيطرة على شغب الجماهير في المدرجات، حيث اضطرت إلى استخدام الغاز المسيل للدموع.
وكانت مباراة الذهاب في ضيافة نادي شبيبة القبائل الأسبوع الماضي، قد انتهت بفوز فريق الترجي بهدف دون رد، ليقترب بطل تونس من بلوغ دور الأربعة.
كان الترجي قد تأهل إلى دور الثمانية متصدرا لجدول ترتيب المجموعة الرابعة متفوقا على شباب بلوزداد الجزائري والزمالك المصري والمريخ السوداني.
في المقابل، بلغ شبيبة القبائل إلى دور الثمانية، بعد أن حلّ وصيفا خلف الوداد المغربي في المجموعة الأولى، ومتفوقا على بترو أتلتيكو الأنغولي وفيتا كلوب الكونغولي.