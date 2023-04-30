حريق في إستاد رادس بسبب أعمال شغب خلال مباراة الترجي وشبيبة القبائل (فيديو)

تأخرت انطلاقة أحداث الشوط الثاني من المباراة التي تجمع بين فريقي الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري، في دوري أبطال أفريقيا، بسبب اشتباكات اندلعت بين جماهير الفريق التونسي وقوات الأمن في إستاد رادس.

وخلال فترة الاستراحة، حدثت اشتباكات بين جماهير الترجي وقوات الأمن، وألقى مشجعون ألعابا نارية نحو أرضية الملعب ما تسبب في تأخير انطلاق الشوط الثاني.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الفيديوهات تظهر اندلاع النيران في أحد البوابات المؤدية لمدرجات جماهير الترجي، ومحاولات قوات الأمن السيطرة على الموقف، ما استدعي عدم بدء أحداث اللقاء والشوط الثاني للمباراة.