الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة النجم الساحلي ضد الصفاقسي في الدوري التونسي
يشهد الدوري التونسي مواجهة قوية، اليوم الأربعاء، تجمع بين النجم الساحلي وضيفه الصفاقسي في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة من عمر المجموعة الأولى للدوري التونسي.
وتقام مواجهة أخرى مؤجلة ضمن منافسات المجموعة ذاتها بين الملعب وضيفه الترجي، كما يلعب في المجموعة الأولى الأفريقي وضيفه مستقبل سليمان.
وترصد "إرم نيوز" في التقرير الآتي أبرز ملامح مباراة النجم الساحلي ضد ضيفه الصفاقسي في الدوري التونسي.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة في تمام الساعة الثانية عصرًا بتوقيت تونس على الملعب الأولمبي بمدينة سوسة في المواجهة المؤجلة من الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بالدوري التونسي.
وتذاع المباراة عبر قناة التونسية الوطنية، ويديرها الحكم نعيم حسني.
ترتيب الفريقين
يتصدر النجم الساحلي ترتيب المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، وحقق 4 انتصارات وتعادلًا وحيدًا دون هزيمة.
وسجل النجم الساحلي في 5 مباريات 14 هدفًا وهو صاحب أقوى هجوم بينما استقبل 4 أهداف.
ويحتل الصفاقسي المركز الثامن والأخير برصيد 3 نقاط فقط بواقع 3 تعادلات وهزيمة دون أي انتصار.
ولعب الصفاقسي 4 مباريات فقط ويتبقى له 3 مؤجلات، وسجل الفريق هدفين واستقبل 4 أهداف.
وانتهى آخر لقاء بين الفريقين بفوز الصفاقسي بنتيجة 1-0 يوم الـ25 من مايو الماضي وتعادلا قبلها بهدف لكل منهما في الدور الأول للدوري.
أسلحة النجم الساحلي
يخطط النجم الساحلي لتحقيق الفوز على حساب الصفاقسي لتعزيز الصدارة خاصة في ظل المنافسة مع الترجي على القمة، ولكن النجم الساحلي يتفوق بفارق نقطتين وللفريقين مباراة مؤجلة أخرى.
وحقق النجم الساحلي الفوز في آخر لقاءين على حساب هلال الشابة بنتيجة 3-0 ثم البنزرتي خارج ملعبه بنتيجة 2-1 قبل التوقف، وخاض الفريق بعض اللقاءات الودية خلال التوقف أمام القادسية السعودي وفاز بها بنتيجة 2-1 ثم الأولمبي الباجي التونسي وفاز النجم الساحلي بنتيجة 1-0.
ويقود النجم الساحلي مديره الفني محمد المكشر، الذي يعتمد على تشكيلة تضم حارس المرمى علي الجمل وأمامه الرباعي غفران نوالي ومحمد أمين كشيش وفراج بن نجيمة وحسام بن علي في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط جاك مبي وأسامة عبيد وعلى الأطراف إيهاب المساكني وزين الدين بوتمان مع ثنائي الهجوم فيني كومبي وياسين الشيخاوي.
أوراق الصفاقسي
يتطلع الصفاقسي لتحقيق فوزه الأول في الدوري هذا الموسم ومصالحة جماهيره بعد البداية الضعيفة سواء على مستوى الدوري أو الخروج المبكر من كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ويقود الصفاقسي مدربه الجديد الإيطالي ماوريزيو جاكوباتشي الذي تولى المهمة خلفًا للمدرب كريم دلهوم بعد إقالة الأخير لسوء النتائج، خاصة بعد التعادل في آخر لقاءين ضد الترجي والملعب التونسي.
ومن المقرر أن يعتمد الصفاقسي في أول مباراة لمدربه الجديد على تشكيلة تضم حارس المرمى أيمن دحمان وأمامه الرباعي محمد النصراوي وعلاء غرام ومحمد أمين الحمروني وأسامة البحري في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط شادي الهمامي وبجواره يوسف بشة ونابي كامارا وعبد الله عمري مع ثنائي الهجوم حسين علي وأشرف الحباسي.
وقال اللاعب التونسي السابق يامن بن ذكري، لـ"إرم نيوز"، إن مهمة الصفاقسي ستكون صعبة بعد تعيين مدرب جديد ومواجهة النجم الساحلي على ملعبه ووسط جماهيره بخلاف البداية الهزيلة وعدم تحقيق أي انتصار بالدوري.
وأشار إلى أن النجم الساحلي بحاجة لتحقيق الفوز وتعزيز الصدارة قبل لقاء الترجي الذي سيكون قمة مثيرة في ختام الدور الأول لمرحلة المجموعات، مؤكدًا أن الفوز على الصفاقسي يمنح النجم الساحلي دوافع قوية للبقاء في الصدارة وتحقيق نتيجة مميزة أمام الترجي.