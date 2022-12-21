الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة النجم الساحلي ضد الصفاقسي في الدوري التونسي

يشهد الدوري التونسي مواجهة قوية، اليوم الأربعاء، تجمع بين النجم الساحلي وضيفه الصفاقسي في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة من عمر المجموعة الأولى للدوري التونسي.

وتقام مواجهة أخرى مؤجلة ضمن منافسات المجموعة ذاتها بين الملعب وضيفه الترجي، كما يلعب في المجموعة الأولى الأفريقي وضيفه مستقبل سليمان.

وترصد "إرم نيوز" في التقرير الآتي أبرز ملامح مباراة النجم الساحلي ضد ضيفه الصفاقسي في الدوري التونسي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة الثانية عصرًا بتوقيت تونس على الملعب الأولمبي بمدينة سوسة في المواجهة المؤجلة من الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بالدوري التونسي.

وتذاع المباراة عبر قناة التونسية الوطنية، ويديرها الحكم نعيم حسني.