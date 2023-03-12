أمير مرتضى منصور يتحدث عن تسريب عقود لاعبي الزمالك.. ويوجه طلبا للأهلي بشأن غرامة "كهربا" (فيديو)

تحدث أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، عن العديد من القضايا التي أثيرت بشأن الفريق الفترة الماضية، وكان أبرزها تسريب عقود بعض اللاعبين، بالإضافة للحديث عن قرب رحيل البرتغالي جيسوالدو فيريرا، مدرب الفريق الأبيض.

وقال أمير مرتضى في تصريحات لقناة ناديه الرسمية، مساء السبت: "لا أفهم مين اللي عنده مصلحة لكي يسرب عقود اللاعبين، وفيه جزء كبير جدا من العقود التي سربت ليست صحيحة أو رسمية، ولكن أتحدث عن الفكرة نفسها، وهو ليس سرا حربيا، ونحن من أكبر الأندية في أفريقيا مثل الأهلي وبيراميدز، ويمكن نكون من أقل الميزانيات عن الأندية التي ذكرتها، أنا أعمل تحت ضغوط، وهذه ليست أول مرة تتسرب فيها العقود، حيث حدث ذلك من قبل مع محمد عواد وشيكابالا وأشرف بن شرقي، ولكن هذه المرة الحرب مكثفة".

وأضاف: "تسريب العقود الغرض منه التشكيك في إمكانات اللاعبين واستغلال سوء النتائج، وهناك أندية في الدوري تدفع أكثر من الأهلي والزمالك، وعقودنا طبيعية ومنطقية، وميزانية الموسم الحالي من أقل الميزانيات".