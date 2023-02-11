صحف رياضية: "أنشيلوتي يحذر لاعبيه من الهلال".. "الذهاب إلى الثامنة".. و"الملك تير شتيغن"

ركزت الصحيفة على نهائي كأس العالم للأندية بين ريال مدريد والهلال السعودي، وكتبت: "من أجل الثامنة".

الصحيفة اهتمت بتقارير رغبة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في تعيين كارلو أنشيلوتي مدربا للمنتخب، وكتبت: "البرازيل لا تغفل عن أنشيلوتي".

كما اهتمت بمباريات الدوري الإسباني، يوم السبت، وتألق تير شتيغن في حراسة مرمى برشلونة، وكتبت: "الملك تير شتيغن".