صحف رياضية: "أنشيلوتي يحذر لاعبيه من الهلال".. "الذهاب إلى الثامنة".. و"الملك تير شتيغن"

ركزت الصحيفة على نهائي كأس العالم للأندية بين ريال مدريد والهلال السعودي، وكتبت: "من أجل الثامنة".الصحيفة اهتمت بتقارير رغبة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في تعيين كارلو أنشيلوتي مدربا للمنتخب، وكتبت: "البرازيل لا تغفل عن أنشيلوتي".كما اهتمت بمباريات الدوري الإسباني، يوم السبت، وتألق تير شتيغن في حراسة مرمى برشلونة، وكتبت: "الملك تير شتيغن"..ركزت الصحيفة على تألق الحارس الألماني تير شتيغن رفقة برشلونة، وكتبت: "القائد تير شتيغن".الصحيفة اهتمت بنهائي كأس العالم للأندية بين ريال مدريد والهلال السعودي، وكتبت: "مستقبل أنشيلوتي يشعل النهائي".كما اهتمت برغبة برشلونة في التعاقد مع إينيغو مارتينيز، مدافع أتلتيك بلباو، وكتبت: "إينييغو مارتينيز يأمل برشلونة"..ركزت الصحيفة على حوارها مع لويس دو لافونتي، مدرب المنتخب الإسباني، وكتبت: "دو لافونتي: امتلاك بيدري وغافي رفاهية".الصحيفة اهتمت بمستقبل أنسو فاتي وسيرجيو بوسيكتس مع برشلونة، وكتبت: "يرغبان في البقاء".كما اهتمت بنهائي كأس العالم للأندية بين ريال مدريد والهلال السعودي، وكتبت: "ريال مدريد المرشح في نهائي كأس العالم للأندية"..ركزت الصحيفة على نهائي كأس العالم للأندية بين ريال مدريد والهلال السعودي، وكتبت: "لمسة عالمية".-أنشيلوتي يحذر اللاعبين من الهلال: "السعودية هزمت الأرجنتين في قطر".- الاتحاد البرازيلي ينفي وجود اتفاق مع كارلو أنشيلوتي لتدريب منتخبها.الصحيفة اهتمت بترشيحات جائزة الأفضل التي أعلنها الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكتبت: "بنزيما وأليكسيا تم اختيارهما لجائزة ذا بيست، بنزيما رفقة ميسي ومبابي".كما اهتمت الصحيفة بتصريحات بيب غوارديولا دفاعا عن مانشستر سيتي.كما اهتمت بمباريات الدوري الإسباني، اليوم السبت..ركزت الصحيفة على تصريحات الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، دفاعا عن فريقه، وكتبت: "تزعم غوارديولا دفاع مانشستر سيتي بعد تعرض النادي لانتقادات بسبب انتهاكاته المالية المزعومة".الصحيفة اهتمت بغادون سانشو، مهاجم مانشستر يونايتد، وكتبت: "سانشو: يا لها من موهبة"..ركزت الصحيفة على مباريات الدوري الفرنسي، وكتبت عن مباراة موناكو وباريس سان جيرمان: "غالتييه في الجهة الشمال".وعن مباراة كليرمون فوت وأولمبيك مارسيليا: "أولمبيك مارسيليا يغلي مثل البركان".