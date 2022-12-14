كويلار نجم الهلال السعودي على رادار غلطة سراي التركي

كشفت صحيفة "fotomac" التركية عن اهتمام نادي غلطة سراي التركي بضم الكولومبي غوستافو كويلار، لاعب نادي الهلال السعودي، لتعزيز صفوف الفريق خلال الموسم الجديد.

وقالت الصحيفة، اليوم الأربعاء، إن إدارة غلطة سراي وقع اختيارها على لاعب الهلال، في ظل تنافس بعض الأندية للتعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي مثل فالنسيا الإسباني، وغريميو البرازيلي.

وذكرت تقارير صحفية في وقت سابق، أن نادي فاسكو دا غاما استفسر عن إمكانية التعاقد مع اللاعب، حيث إن كويلار يناسب ملف اللاعبين الذين تسعى إليهم إدارة النادي البرازيلي في موسم 2023.

وأشارت التقارير إلى أن لاعب الهلال قد تلقى العديد من العروض لمغادرة "الزعيم"، وقد يكون جاهزا للعودة إلى كرة القدم البرازيلية في بداية موسم 2023.