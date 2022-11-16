الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الإمارات ضد الأرجنتين
يخوض المنتخب الإماراتي، مساء اليوم الأربعاء، اختباراً قوياً في مواجهة منافسه الأرجنتيني في تجربة ودية دولية.
وترصد "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة الإمارات ضد الأرجنتين.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب "محمد بن زايد" بنادي الجزيرة الإماراتي في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء بتوقيت الإمارات، ويديرها الحكم المصري إبراهيم نور الدين.
وتذاع المباراة عبر أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق علي سعيد الكعبي، ودبي الرياضية 1 بصوت المعلق عبد الله السعدي، وقناة الشارقة الرياضية بصوت المعلق عبد الحميد الجسمي.
مواجهة خاصة
يلتقي المنتخب الإماراتي منافسه الأرجنتيني لأول مرة في أي مناسبة رسمية أو ودية.
ويستعد المنتخب الأرجنتيني لخوض منافسات كأس العالم، التي يلعب خلالها بجوار السعودية والمكسيك وبولندا.
ويفتتح المنتخب الأرجنتيني مشواره بالمونديال يوم الثلاثاء المقبل، بمواجهة السعودية.
ونفدت تذاكر مباراة الإمارات والأرجنتين التي تبلغ 37 ألف متفرج بعد طرحها للبيع إلكترونياً.
وتبدو المواجهة بنكهة أرجنتينية خارج الخطوط بتواجد رودلفو أروابارينا، المدير الفني لمنتخب الإمارات، على رأس الجهاز الفني للأبيض، بجانب ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين.
أسلحة الإمارات
يسعى المنتخب الإماراتي للاستفادة من فترة التوقف الحالية التي تشهد مواجهتين وديتين ضد الأرجنتين اليوم الأربعاء، وكازاخستان يوم السبت المقبل.
وقال رودولفو أروابارينا، المدير الفني لمنتخب الإمارات، في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، إن الأبيض أمام فرصة جيدة للاستفادة من اللعب ضد المنتخب الأرجنتيني بكافة نجومه.
وأوضح أنه يسعى لتطوير منتخب الإمارات على المدى الطويل ولديه خطة شاملة، ومن ملامح هذه الخطة الاستفادة من خوض هذه المواجهات الكبرى مثل لقاء الأرجنتين.
ويعتمد المنتخب الإماراتي على تشكيلة تضم حارس المرمى خالد عيسى وأمامه الرباعي خليفة الحمادي وخالد الهاشمي وعبد العزيز هيكل وخالد الظنحاني في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط علي سالمين وبجواره عبد الله رمضان مع ثنائي الأطراف فابيو دي ليما وكايو كانيدو مع ثنائي الهجوم علي مبخوت وحارب عبد الله.
أوراق الأرجنتين
يتطلع المنتخب الأرجنتيني أيضاً للاستفادة من هذه المواجهة والاطمئنان على جاهزية لاعبيه قبل بداية مشوار كأس العالم.
وقال ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إنه يتوقع مواجهة ممتعة بغض النظر عن أي تفاصيل فنية.
وأكد أن طريقة لعب المنتخب الإماراتي تتشابه مع المنتخب السعودي، موضحاً أنه يرتبط بعلاقة صداقة مع مواطنه رودولفو أروابارينا المدير الفني للإمارات.
ويعتمد المنتخب الأرجنتيني على تشكيلة تضم حارس المرمى إيميليانو مارتينيز وأمامه رباعي خط الدفاع ليساندرو مارتينيز وجيرمان بيزيلا وكريستيان روميرو وناول مولينا.
ويقود خط الوسط لياندرو باريديس وبجواره رودريغو دي باول ونيكولاس تاجليافيكو مع ثلاثي خط الهجوم ليونيل ميسي ولاوتارو مارتينيز وجوليان ألفاريز.
وقال طارق العشري، مدرب الشعب الإماراتي الأسبق، لـ"إرم نيوز"، إن المواجهة ودية ولكنها مهمة لقياس قدرات لاعبي المنتخب الإماراتي أمام منافس عالمي.
وأوضح أن الأرجنتين منافس قوي وممتع كروياً كما أن لديه نجوما كبارا ويسعى لتحقيق أقصى استفادة من هذه المواجهة.