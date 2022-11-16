الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الإمارات ضد الأرجنتين

أسلحة الإمارات

يسعى المنتخب الإماراتي للاستفادة من فترة التوقف الحالية التي تشهد مواجهتين وديتين ضد الأرجنتين اليوم الأربعاء، وكازاخستان يوم السبت المقبل.

وقال رودولفو أروابارينا، المدير الفني لمنتخب الإمارات، في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، إن الأبيض أمام فرصة جيدة للاستفادة من اللعب ضد المنتخب الأرجنتيني بكافة نجومه.

وأوضح أنه يسعى لتطوير منتخب الإمارات على المدى الطويل ولديه خطة شاملة، ومن ملامح هذه الخطة الاستفادة من خوض هذه المواجهات الكبرى مثل لقاء الأرجنتين.

ويعتمد المنتخب الإماراتي على تشكيلة تضم حارس المرمى خالد عيسى وأمامه الرباعي خليفة الحمادي وخالد الهاشمي وعبد العزيز هيكل وخالد الظنحاني في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط علي سالمين وبجواره عبد الله رمضان مع ثنائي الأطراف فابيو دي ليما وكايو كانيدو مع ثنائي الهجوم علي مبخوت وحارب عبد الله.