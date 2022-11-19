آخر تطورات حالة حارب عبدالله الصحية بعد إصابته ونقله للمستشفى خلال مباراة الإمارات وكازاخستان (فيديو)

كشف اتحاد الكرة الإماراتي عن تطورات الحالة الصحية لحارب عبدالله، لاعب المنتخب الأول لكرة القدم، بعد تعرضه لإصابة قوية في مواجهة الإمارات وكازاخستان، التي تجمع الفريقين، مساء السبت، على استاد آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقال الحساب الرسمي للمنتخب الإماراتي على تويتر: "‏الحالة الصحية للاعب حارب عبدالله مستقرة، وقد تم نقله إلى أحد المستشفيات للاطمئنان على سلامته".

واصطدم حارب عبدالله بقوة في رأسه بعد كرة هوائية مع لاعب كازاخستان ليسقط على الأرض مصابا، ويهرع إليه الجهاز الطبي ويتم نقله سريعا إلى المستشفى للاطمئنان على صحته.