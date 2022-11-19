آخر تطورات حالة حارب عبدالله الصحية بعد إصابته ونقله للمستشفى خلال مباراة الإمارات وكازاخستان (فيديو)
كشف اتحاد الكرة الإماراتي عن تطورات الحالة الصحية لحارب عبدالله، لاعب المنتخب الأول لكرة القدم، بعد تعرضه لإصابة قوية في مواجهة الإمارات وكازاخستان، التي تجمع الفريقين، مساء السبت، على استاد آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.
وقال الحساب الرسمي للمنتخب الإماراتي على تويتر: "الحالة الصحية للاعب حارب عبدالله مستقرة، وقد تم نقله إلى أحد المستشفيات للاطمئنان على سلامته".
واصطدم حارب عبدالله بقوة في رأسه بعد كرة هوائية مع لاعب كازاخستان ليسقط على الأرض مصابا، ويهرع إليه الجهاز الطبي ويتم نقله سريعا إلى المستشفى للاطمئنان على صحته.
ومباراة كازاخستان هي الثانية التي يخوضها "الأبيض" خلال معسكره في العاصمة الإماراتية، خلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر الجاري، حيث لعب مباراة سابقة ضد الأرجنتين.
وفي الدقيقة 13 من عمر المباراة، نجح فابيو ليما في تسجيل هدف التقدم لمنتخب الإمارات.
وجاء الهدف بطريقة رائعة، حيث مرر عبدالله رمضان كرة عرضية من ركلة حرة، حولها ليما من لمسة واحدة إلى داخل شباك كازاخستان.
فيما تعادل منتخب كازاخستان في الدقيقة 62.
ويخوض منتخب الإمارات عدة مباريات ودية من أجل الاستعداد لبطولة "خليجي 25"، التي تستضيفها مدينة البصرة العراقية، وتُفتتح بمباراة العراق المضيفة وسلطنة عمان على استاد البصرة الدولي في السادس من يناير 2023.
وحسب قرعة البطولة بنسختها الخامسة والعشرين التي جرت في مدينة البصرة جنوب البلاد في 25 أكتوبر، وزعت المنتخبات الثمانية المشاركة على مجموعتين، ضمت الأولى العراق وسلطنة عمان واليمن والسعودية، فيما ضمت الثانية البحرين حاملة اللقب وقطر والإمارات والكويت.