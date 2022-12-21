فينسينت أبو بكر نجم النصر السعودي على رادار ناديي فنربخشة ورايو فاليكانو
كشف الإعلامي التركي أكرم كونور، المتخصص في أخبار سوق انتقالات اللاعبين، أن الكاميروني فينسينت أبو بكر، لاعب نادي النصر السعودي، يدرس جديًا مغادرة الفريق، في الفترة المقبلة.
ووفقًا للإعلامي التركي فإن النصر السعودي يرغب في رحيل فينسينت أبو بكر، وسيقوم بدراسة العروض المستقبلية المقدمة للاعب الكاميروني خلال الفترة المقبلة.
كما أشار موقع "ojogo" البرتغالي إلى أن أبو بكر لا يعتزم البقاء في النادي السعودي.
وأوضح الموقع البرتغالي أن أبو بكر قرر مغادرة النصر، بعد أنباء اقتراب نادي النصر من إتمام الاتفاق مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، للانضمام إلى صفوف الفريق في الموسم الجديد.
كما نقلت صحيفة "aksam" تصريحات لبيني زاهافي، وكيل أعمال اللاعب الكاميروني، حيث قال إن "نادي رايو فاليكانو الإسباني مهتم بضم أبو بكر، وهناك أيضًا فنربخشة التركي الذي يريد التعاقد مع اللاعب، وسألتقي بإدارتهما في الأيام المقبلة".
وأوضحت الصحيفة أن فنربخشة يسعى لضم أبو بكر بعد إصابة جواو بيدرو، مؤكدة أن الاتفاق الشفهي تم مع اللاعب الكاميروني بالفعل.
وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية، قالت إن إدارة النصر تنتظر من كريستيانو رونالدو التوقيع على ما تمت مناقشته، وبالتالي يصبح لاعبًا في صفوف الفريق حتى عام 2025.
وسبق أن قدم النصر لرونالدو عرضًا لتوقيع عقد مع الفريق لمدة موسمين ونصف، بلغت قيمته 200 مليون يورو للموسم الواحد، أي 500 مليون يورو خلال فترة عقده، مع "العالمي"، بما في ذلك الراتب وعقود الإعلانات.
وكانت قد ذكرت عدة تقارير أن إدارة النصر تلقت العديد من العروض الجادة من عدة أندية ترغب في كسب خدمات أبو بكر، بعد أدائه المميز مع منتخب بلاده في منافسات كأس العالم قطر 2022، إذ شارك في 3 مباريات، سجل خلالها هدفين، ونجح في صناعة هدف واحد.
وينتهي عقد أبو بكر، مع نادي النصر في يونيو 2024 بعد أن انضم إليه في صيف 2021 قادمًا من بيشكتاش التركي بعقد مدته 3 سنوات.
وبدأ أبو بكر صاحب الـ30 عامًا، مسيرته مع نادي فالنسيان الفرنسي حتى انتقل لنادي لوريان في 2013 قبل أن ينضم لنادي بورتو.
وتبلغ القيمة السوقية لأبو بكر 7 ملايين يورو، وخاض مع النصر الموسم الماضي 24 مباراة، وأحرز 8 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة، في حين شارك هذا الموسم بـ8 مباريات، وأحرز هدفين فقط.
ويحتل النصر صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 22 نقطة، رفقة نادي الشباب (مؤقتًا).