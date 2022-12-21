فينسينت أبو بكر نجم النصر السعودي على رادار ناديي فنربخشة ورايو فاليكانو

كشف الإعلامي التركي أكرم كونور، المتخصص في أخبار سوق انتقالات اللاعبين، أن الكاميروني فينسينت أبو بكر، لاعب نادي النصر السعودي، يدرس جديًا مغادرة الفريق، في الفترة المقبلة.

ووفقًا للإعلامي التركي فإن النصر السعودي يرغب في رحيل فينسينت أبو بكر، وسيقوم بدراسة العروض المستقبلية المقدمة للاعب الكاميروني خلال الفترة المقبلة.

كما أشار موقع "ojogo" البرتغالي إلى أن أبو بكر لا يعتزم البقاء في النادي السعودي.

وأوضح الموقع البرتغالي أن أبو بكر قرر مغادرة النصر، بعد أنباء اقتراب نادي النصر من إتمام الاتفاق مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، للانضمام إلى صفوف الفريق في الموسم الجديد.