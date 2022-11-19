لوصفهم بـ"الانهزاميين".. يونس محمود يدخل في جدال حاد مع الإعلامي خالد جاسم (فيديو)
دخل يونس محمود، نجم منتخب العراق السابق، في جدال حاد مع الإعلامي القطري خالد جاسم، بسبب عدم توقع الأخير بأن منتخب بلاده سيصل لأدوار متقدمة في كأس العالم 2022، وهو ما اعتبره النجم العراقي "لغة انهزامية".
وفي بداية الحديث قال يونس محمود موجها كلامه لأحد الإعلاميين القطريين الحاضرين للنقاش عبر قناة "الكاس" القطرية، إنه يجب أن يكون لديه العزيمة والثقة لوصول منتخب قطر لنهائي كأس العالم.
ولكن الإعلامي القطري رد عليه، قائلا: "أنا إنسان واقعي، قطر بلادي وأتمنى لها الوصول للنهائي بالطبع، لكن لاعبينا لدينا ثقة فيهم وإن كانوا في المستوى سيرفعون رأسنا فوق أي عن طريق التأهل للدور الثاني ثم نرى بعد ذلك، ولكن تقديم اللاعبين الأداء الجيد سيشعرنا بالفخر طبعا".
والتقط أطراف الحديث الإعلامي خالد جاسم، قائلا: "لو لاعبينا أدوا بارك الله فيهم ولا نطلب منهم الوصول للنهائي، ولا تقعد يا يونس تتفلسف وأنت في وقت نجوميتك مع العراق لم تصل بمنتخب بلادك كأس العالم فلا تقول لي مطلوب تصل للنهائي حاليا".
وانفعل يونس على أطراف الحديث، قائلا: "أول مرة أشوف ناس منظمين كأس العالم وبداخلهم انهزاميين".
لينفعل عليه "جاسم" بقوة، موجها حديثه للنجم العراقي: "إحنا مش انهزاميين ولكننا أقوى منك ومن 20 واحد غيرك، كلنا ساهمنا في إنجاز هذا البلد بالصبر والقوة الموجودة فينا، نطالب من لاعبينا الاستمتاع ويمتعونا وبارك الله فيهم ولا أحملهم ضغط كبير، فلا يعقل أجلس وأضع قدم على قدم وأقول لهم يلا احضروا لنا كأس العالم".
ويستهل المنتخب القطري مشواره في كأس العالم 2022 بمواجهة الإكوادور، في الافتتاح، غدا الأحد، على ستاد البيت.
وشركاء منتخب قطر في المجموعة الأولى في المونديال من 3 قارات (السنغال والإكوادور وهولندا).
وسيواجه المنتخب القطري نظيره السنغالي يوم 25 من ذات الشهر على استاد الثمامة، ويختتم مبارياته في الدور الأول بمواجهة هولندا يوم 29 من الشهر نفسه باستاد البيت.
وقبل أيام أعلن الإسباني فيليكس سانشيز مدرب المنتخب القطري، القائمة النهائية التي ستخوض المونديال، وهي قائمة تختلف عن القائمة التي فازت بكأس آسيا 2019، بوجود 11 لاعبا جديدا لم يشاركوا في البطولة.
وضمّت القائمة 26 لاعبًا من أصل 27 كان المدرب الإسباني قد استدعاهم لخوض المرحلة الأخيرة من التحضيرات للمونديال بمعسكر دخله المنتخب القطري في إسبانيا منذ مطلع أكتوبر الماضي.
يذكر أن المنتخب الهولندي شارك 10 مرات في نهائيات كأس العالم ومشاركته في نسخة قطر هي 11، تمكن 3 مرات من بلوغ نهائي البطولة لكنه لم يحصد اللقب ولا مرة، وهو واحد من أفضل 10 منتخبات عالمية ويمتلك لاعبين بخبرات دولية كبيرة.
ولم يودع أي منتخب، استضافت بلاده المونديال، منافسات البطولة من دور المجموعات باستثناء جنوب أفريقيا في نسخة 2010. لكن منتخب قطر لم يتأهل ولا مرة إلى نهائيات كأس العالم في تاريخه.