لوصفهم بـ"الانهزاميين".. يونس محمود يدخل في جدال حاد مع الإعلامي خالد جاسم (فيديو)

دخل يونس محمود، نجم منتخب العراق السابق، في جدال حاد مع الإعلامي القطري خالد جاسم، بسبب عدم توقع الأخير بأن منتخب بلاده سيصل لأدوار متقدمة في كأس العالم 2022، وهو ما اعتبره النجم العراقي "لغة انهزامية".

وفي بداية الحديث قال يونس محمود موجها كلامه لأحد الإعلاميين القطريين الحاضرين للنقاش عبر قناة "الكاس" القطرية، إنه يجب أن يكون لديه العزيمة والثقة لوصول منتخب قطر لنهائي كأس العالم.

ولكن الإعلامي القطري رد عليه، قائلا: "أنا إنسان واقعي، قطر بلادي وأتمنى لها الوصول للنهائي بالطبع، لكن لاعبينا لدينا ثقة فيهم وإن كانوا في المستوى سيرفعون رأسنا فوق أي عن طريق التأهل للدور الثاني ثم نرى بعد ذلك، ولكن تقديم اللاعبين الأداء الجيد سيشعرنا بالفخر طبعا".

والتقط أطراف الحديث الإعلامي خالد جاسم، قائلا: "لو لاعبينا أدوا بارك الله فيهم ولا نطلب منهم الوصول للنهائي، ولا تقعد يا يونس تتفلسف وأنت في وقت نجوميتك مع العراق لم تصل بمنتخب بلادك كأس العالم فلا تقول لي مطلوب تصل للنهائي حاليا".

وانفعل يونس على أطراف الحديث، قائلا: "أول مرة أشوف ناس منظمين كأس العالم وبداخلهم انهزاميين".

لينفعل عليه "جاسم" بقوة، موجها حديثه للنجم العراقي: "إحنا مش انهزاميين ولكننا أقوى منك ومن 20 واحد غيرك، كلنا ساهمنا في إنجاز هذا البلد بالصبر والقوة الموجودة فينا، نطالب من لاعبينا الاستمتاع ويمتعونا وبارك الله فيهم ولا أحملهم ضغط كبير، فلا يعقل أجلس وأضع قدم على قدم وأقول لهم يلا احضروا لنا كأس العالم".