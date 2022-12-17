لماذا سيواجه زيدان إقبال صعوبة في المشاركة مع العراق ببطولة "خليجي 25"؟

أشارت تقارير صحفية عراقية إلى أن النجم الشاب زيدان إقبال، لاعب وسط مانشستر يونايتد، يريد المشاركة مع المنتخب العراقي في كأس الخليج (خليجي 25) التي تستضيفها بلاده الشهر المقبل.

وغاب إقبال، البالغ عمره 19 عامًا، عن تشكيلة مبدئية أعلنها الاتحاد العراقي ضمت 35 لاعبا للمشاركة في "خليجي 25"، التي ستنطلق في مدينة البصرة العراقية في السادس من يناير/كانون الثاني الأول المقبل؛ بسبب ارتباطه مع ناديه الإنجليزي.

واختار الإسباني مانويل خيسوس كاساس، المدير الفني للمنتخب العراقي، قائمة مبدئية سيختار منها تشكيلته التي ستخوض "خليجي 25"، لكن ليس بينها إقبال الذي سيحتاج لإقناع ناديه مانشستر يونايتد من أجل خوض البطولة.

ويرغب إقبال المشاركة مع "أسود الرافدين" في خليجي 25، لكن نظرا لأن البطولة خارج الأجندة الدولية للفيفا سيجد صعوبة في الحصول على موافقة الهولندي إريك تين هاغ، المدير الفني للشياطين الحمر.

وكان الموقع الرسمي للاتحاد العراقي قد نشر القائمة المبدئية المستدعاة، قبل حذفها دون معرفة الأسباب.