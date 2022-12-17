لماذا سيواجه زيدان إقبال صعوبة في المشاركة مع العراق ببطولة "خليجي 25"؟
أشارت تقارير صحفية عراقية إلى أن النجم الشاب زيدان إقبال، لاعب وسط مانشستر يونايتد، يريد المشاركة مع المنتخب العراقي في كأس الخليج (خليجي 25) التي تستضيفها بلاده الشهر المقبل.
وغاب إقبال، البالغ عمره 19 عامًا، عن تشكيلة مبدئية أعلنها الاتحاد العراقي ضمت 35 لاعبا للمشاركة في "خليجي 25"، التي ستنطلق في مدينة البصرة العراقية في السادس من يناير/كانون الثاني الأول المقبل؛ بسبب ارتباطه مع ناديه الإنجليزي.
واختار الإسباني مانويل خيسوس كاساس، المدير الفني للمنتخب العراقي، قائمة مبدئية سيختار منها تشكيلته التي ستخوض "خليجي 25"، لكن ليس بينها إقبال الذي سيحتاج لإقناع ناديه مانشستر يونايتد من أجل خوض البطولة.
ويرغب إقبال المشاركة مع "أسود الرافدين" في خليجي 25، لكن نظرا لأن البطولة خارج الأجندة الدولية للفيفا سيجد صعوبة في الحصول على موافقة الهولندي إريك تين هاغ، المدير الفني للشياطين الحمر.
وكان الموقع الرسمي للاتحاد العراقي قد نشر القائمة المبدئية المستدعاة، قبل حذفها دون معرفة الأسباب.
ويبدأ الفريق العراقي استعداده للبطولة في مدينة البصرة، بداية من 26 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أي بعد نحو أسبوع من نهاية كأس العالم 2022 في قطر.
وخطى إقبال خطوات مهمة في مسيرته كلاعب محترف، أبرزها تمثيل المنتخب العراقي الأول والمشاركة مع مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى حصوله على إشادة من المدير الفني تين هاغ.
وكان إقبال، ابن مدينة مانشستر والذي يشجع يونايتد منذ طفولته، قد انضم للنادي في التاسعة من عمره، ثم تدرج في الفئات العمرية المختلفة حتى وصل إلى الفريق الأول، والذي شارك معه لأول مرة رسميًا أمام فريق يانغ بويز السويسري في دوري أبطال أوروبا أواخر العام الماضي.
ورغم أن إقبال لم يبلغ العشرين من عمره بعد، إلا أن تين هاغ منحه فرصة جيدة للمشاركة مع الفريق الأول في فترة الإعداد للموسم الحالي، وقدم اللاعب الشاب أداءً مميزًا في المباريات الودية التي حصل فيها على عدد لا بأس به من دقائق اللعب.
وعلى صعيد المباريات الرسمية هذا الموسم، تواجد إقبال على مقاعد البدلاء في مباريات يونايتد الست التي خاضها في دور المجموعات من الدوري الأوروبي، بالإضافة إلى مباراتين في الدوري الإنجليزي الممتاز.