استقالة أسامة نبيه من الجهاز الفني لنادي الزمالك

اتخذ أسامة نبيه، المدرب العام لفريق الزمالك، قرارا رسميا، بالرحيل عن النادي بعد خيبة الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وودع الزمالك بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد خسارته في الجزائر أمام شباب بلوزداد 2-0 بالجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات.

ووفقا لما ذكره مصدر بالزمالك لـ"إرم نيوز"، اليوم الأحد، فقد تقدم "نبيه" باعتذار لمجلس إدارة النادي عن الاستمرار في منصبه بالجهاز المعاون للبرتغالي جيسوالدو فيريرا.

ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة الزمالك، مساء اليوم، اجتماعا لحسم مصير البرتغالي جيسوالدوا فيريرا وجهازه المعاون.