استقالة أسامة نبيه من الجهاز الفني لنادي الزمالك
اتخذ أسامة نبيه، المدرب العام لفريق الزمالك، قرارا رسميا، بالرحيل عن النادي بعد خيبة الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وودع الزمالك بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد خسارته في الجزائر أمام شباب بلوزداد 2-0 بالجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات.
ووفقا لما ذكره مصدر بالزمالك لـ"إرم نيوز"، اليوم الأحد، فقد تقدم "نبيه" باعتذار لمجلس إدارة النادي عن الاستمرار في منصبه بالجهاز المعاون للبرتغالي جيسوالدو فيريرا.
ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة الزمالك، مساء اليوم، اجتماعا لحسم مصير البرتغالي جيسوالدوا فيريرا وجهازه المعاون.
وكان نادي الزمالك قد أقال البرتغالي فيريرا مؤخرا، ووجه له الشكر عقب مباراة المحلة في الدوري، وتولى أسامة نبيه المهمة، قبل أن يتراجع في قراره مرة أخرى ويمنح الفرصة له من جديد، لقيادة الفريق ولكن دون جهازه المعاون.
ومنح فيريرا اللاعبين بعد عودة بعثة الفريق من الجزائر راحة سلبية لمدة 3 أيام، على أن يتم استئناف التدريبات مرة أخرى يوم الثلاثاء المقبل.
ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره البنك الأهلي المقرر لها، مساء الأحد 26 مارس الجاري، على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس رابطة الأندية المحترفة.
وحقق فيريرا 4 بطولات مع الزمالك هي: بطولتا دوري، وبطولتا كأس مصر، فيما خسر السوبر المصري أمام الأهلي.
ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد السكندري صاحب المركز الرابع.