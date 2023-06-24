حسين الشحات يجدد عقده مع الأهلي لمدة 3 مواسم

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، عن نجاح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في تجديد عقد حسين الشحات، لاعب الفريق، بعد فترة شهدت العديد من الشائعات بشأن إمكانية رحيل اللاعب.

وقال شوبير عبر حسابه على فيسبوك، اليوم السبت: "حسين الشحات يجدد عقده مع النادي الأهلي لمدة 3 مواسم".

ولم يعلن الأهلي حتى الآن بشكل رسمي على أي من حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن تجديد عقد اللاعب، فيما أوضحت تقارير صحفية مصرية أن اللاعب أتم الاتفاق على كافة بنود التجديد وسيتم الإعلان اليوم عن الأمر بشكل رسمي.