حسين الشحات يجدد عقده مع الأهلي لمدة 3 مواسم
كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، عن نجاح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في تجديد عقد حسين الشحات، لاعب الفريق، بعد فترة شهدت العديد من الشائعات بشأن إمكانية رحيل اللاعب.
وقال شوبير عبر حسابه على فيسبوك، اليوم السبت: "حسين الشحات يجدد عقده مع النادي الأهلي لمدة 3 مواسم".
ولم يعلن الأهلي حتى الآن بشكل رسمي على أي من حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن تجديد عقد اللاعب، فيما أوضحت تقارير صحفية مصرية أن اللاعب أتم الاتفاق على كافة بنود التجديد وسيتم الإعلان اليوم عن الأمر بشكل رسمي.
ويعد الشحات من الأوراق المهمة التي اعتمد عليها السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، الفترة الماضية، ولكن الشحات ارتبط بالرحيل عن الفريق الأحمر بعد نهاية عقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري، وتلقيه العديد من العروض العربية.
وكان هناك خلاف، بحسب الإعلامي أحمد شوبير، بين اللاعب والإدارة حول نسبة المشاركة في العقد تبلغ قيمتها 25%، حيث كان يريد اللاعب إلغاء هذا البند.
وأوضح "شوبير"، أن شركة الكرة بالأهلي تدخلت على خط المفاوضات لحل الأزمة، وتم وعد اللاعب بعقد إعلاني على مدار عامين من أجل تعويض بند نسبة المشاركة.
وانضم الشحات إلى الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية بموسم 2019، قادمًا من نادي العين الإماراتي.
وشارك حسين الشحات في 172 مباراة رفقة الفريق الأحمر، وسجل 39 هدفًا وصنع 42 آخرين.
وتوج الشحات بـ11 بطولة مع الأهلي، بواقع بطولتين دوري ومثلهما في بطولات كأس مصر، والسوبر المصري، والسوبر الأفريقي، بالإضافة إلى 3 بطولات دوري أبطال أفريقيا.