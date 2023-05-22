الترجي يعلن رسميًّا تعاقده مع معين الشعباني لقيادة الفريق

الترجي يعلن رسميًّا تعاقده مع معين الشعباني لقيادة الفريق
أعلن نادي الترجي التونسي تعاقده مع المدرب معين الشعباني، اليوم الاثنين، لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.
وكتب الترجي في حسابه على "فيسبوك"، أن إدارة النادي تعاقدت مع "ابن النادي معين الشعباني مدربًا لأكابر فريق كرة القدم"، على أن يتولى مجدي تراوي منصب مساعد المدرب.
ولم يكشف الترجي عن تفاصيل أو مدة التعاقد مع الشعباني.
وسيعود الشعباني بذلك إلى تدريب الترجي، الذي أحرز معه لقب دوري أبطال أفريقيا في 2018 و2019، خلفًا للمدرب نبيل معلول الذي استقال بعد الخسارة 3-صفر على أرضه أمام الأهلي المصري في ذهاب قبل نهائي دوري الأبطال هذا الشهر.
وقاد المدرب المؤقت أنيس بوسعيدي بطل تونس خلال الخسارة 1-صفر بالإياب في القاهرة يوم الجمعة الماضي.
وكان الشعباني البالغ عمره 41 عامًا قال في رسالة فيديو لإذاعة موازييك الخاصة، أمس الأحد بعد الوصول إلى تونس قادمًا من مصر، إن تدريب الترجي هو "طموح أي مدرب في أي مكان".
وبعد رحيل الشعباني عن الترجي في 2021، انتقل لتدريب المصري البورسعيدي، قبل أن يتولى تدريب سيراميكا المصري هذا الموسم.
ويحتل الترجي المركز الخامس بمرحلة التتويج بالدوري التونسي برصيد 11 نقطة وبفارق ثماني نقاط عن النجم الساحلي المتصدر، لكن حامل اللقب خاض مباراة أقل وسيواجه اتحاد تطاوين غدًا الثلاثاء.