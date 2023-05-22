الترجي يعلن رسميًّا تعاقده مع معين الشعباني لقيادة الفريق

أعلن نادي الترجي التونسي تعاقده مع المدرب معين الشعباني، اليوم الاثنين، لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكتب الترجي في حسابه على "فيسبوك"، أن إدارة النادي تعاقدت مع "ابن النادي معين الشعباني مدربًا لأكابر فريق كرة القدم"، على أن يتولى مجدي تراوي منصب مساعد المدرب.

ولم يكشف الترجي عن تفاصيل أو مدة التعاقد مع الشعباني.

وسيعود الشعباني بذلك إلى تدريب الترجي، الذي أحرز معه لقب دوري أبطال أفريقيا في 2018 و2019، خلفًا للمدرب نبيل معلول الذي استقال بعد الخسارة 3-صفر على أرضه أمام الأهلي المصري في ذهاب قبل نهائي دوري الأبطال هذا الشهر.