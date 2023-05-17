شراحيلي يدافع عن نفسه بعد اتهامه بـ"البصق" على ميشيل ديلغادو
رد أحمد شراحيلي، مدافع نادي الاتحاد السعودي، على الاتهامات التي طالته بأنه قام بـ"البصق" على ميشيل ديلغادو، نجم نادي الهلال، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، في الدوري السعودي.
وشهدت مباراة الهلال والاتحاد اشتباكا كبيرا بين اللاعبين، عقب صافرة النهاية بسبب مشادة عمر هوساوي مع ميشيل ديلغادو.
وسجل ديلغادو هدفا قرب النهاية ليتعادل الهلال 2-2 مع ضيفه الاتحاد ويشعل السباق على لقب الدوري السعودي.
شرارة الأزمة اندلعت عندما قام هوساوي باعتراض ميشيل الذي كان يجلس على الأرض ويشكر الله بعد نجاحه في خطف هدف التعادل قبيل انطلاق صافرة النهاية.
وقام هوساوي بضرب ميشيل بركبته، ما أدى إلى انفعال الأخير، وتطور الأمر للاشتباك بين الطرفين.
ولكن في ظل هذا الاشتباك تم تداول لقطة أخرى تظهر شراحيلي وهو يتجه إلى ديلغادو ويوجه له بعض الكلمات، فيما زعم بعض المتابعين أن نجم الاتحاد قام بالبصق على لاعب الهلال، وهو ما نفاه اللاعب.
نشر أحد أعضاء حساب "آتي مانيا" المتابع لأخبار نادي الاتحاد، حوارًا دار بينه وبين شراحيلي، عبر منصة "إنستغرام"، حول الواقعة، إذ دافع اللاعب عن نفسه، مشددا: "أبدًا ما بصقت وحسبي الله على من ظلمني".
وبالعودة للفيديوهات المتداولة ظهر بوضوح أن شراحيلي وجه بعض الكلمات بالفعل إلى ديلغادو، والذي بدا هو الآخر عصبيا وحاول الرد عليه، ليتدخل زملاؤه لتهدئته حتى لا تتطور الأمور.
ووصل الاتحاد المتصدر إلى 63 نقطة ليتقدم على النصر، الذي تفوق على الطائي، بثلاث نقاط قبل ثلاث جولات من النهاية.
ورفع الهلال، الذي خاض اللقاء بإدارة فنية لإميليانو دياز ابن المدرب رامون دياز الذي غادر الفريق "لظروف عائلية"، رصيده إلى 50 نقطة من 26 مباراة في المركز الرابع.