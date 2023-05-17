شراحيلي يدافع عن نفسه بعد اتهامه بـ"البصق" على ميشيل ديلغادو

رد أحمد شراحيلي، مدافع نادي الاتحاد السعودي، على الاتهامات التي طالته بأنه قام بـ"البصق" على ميشيل ديلغادو، نجم نادي الهلال، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، في الدوري السعودي.

وشهدت مباراة الهلال والاتحاد اشتباكا كبيرا بين اللاعبين، عقب صافرة النهاية بسبب مشادة عمر هوساوي مع ميشيل ديلغادو.

وسجل ديلغادو هدفا قرب النهاية ليتعادل الهلال 2-2 مع ضيفه الاتحاد ويشعل السباق على لقب الدوري السعودي.

شرارة الأزمة اندلعت عندما قام هوساوي باعتراض ميشيل الذي كان يجلس على الأرض ويشكر الله بعد نجاحه في خطف هدف التعادل قبيل انطلاق صافرة النهاية.

وقام هوساوي بضرب ميشيل بركبته، ما أدى إلى انفعال الأخير، وتطور الأمر للاشتباك بين الطرفين.