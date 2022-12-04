بدر بانون يتحدث لـ"إرم نيوز" عن إنجاز المغرب ومواجهة إسبانيا وأداء العرب في المونديال

أبدى بدر بانون، مدافع منتخب المغرب، ثقته التامة في قدرة "أسود الأطلس" على تقديم مستويات طيبة في لقاء إسبانيا بعد غدٍ الثلاثاء ضمن منافسات دور الستة عشر ببطولة كأس العالم المقامة حالياً في قطر.

وصعد منتخب المغرب للمرة الثانية في تاريخه إلى دور الستة عشر للمونديال بعد نسخة 1986 التي شهدت خروجه في الدور الثاني على يد ألمانيا.

وقال بانون في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن المنتخب المغربي لديه كل العزم من أجل تقديم مباراة قوية أمام إسبانيا موضحاً أنه واثق في دعم الجماهير المغربية لأسود الأطلس.

وأضاف مدافع المغرب "الجميع يعلم أن الجماهير المغربية لديها شغف كبير لكرة القدم فهم يعشقون اللعبة لأقصى درجة والحضور الجماهيري في مباريات الدوري المغربي مرتفع".

وتابع "أشكر قطر على تسهيلها حضور الجماهير العربية والتنظيم المميز للمونديال والحقيقة أنني لست مندهشاً من الحضور الجماهيري المغربي لأننا وجدنا الدعم ذاته تقريباً في مباريات بطولة كأس العرب التي أقيمت في شهر ديسمبر الماضي وكنا نلعب كأننا في المغرب".