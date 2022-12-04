بدر بانون يتحدث لـ"إرم نيوز" عن إنجاز المغرب ومواجهة إسبانيا وأداء العرب في المونديال
أبدى بدر بانون، مدافع منتخب المغرب، ثقته التامة في قدرة "أسود الأطلس" على تقديم مستويات طيبة في لقاء إسبانيا بعد غدٍ الثلاثاء ضمن منافسات دور الستة عشر ببطولة كأس العالم المقامة حالياً في قطر.
وصعد منتخب المغرب للمرة الثانية في تاريخه إلى دور الستة عشر للمونديال بعد نسخة 1986 التي شهدت خروجه في الدور الثاني على يد ألمانيا.
وقال بانون في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن المنتخب المغربي لديه كل العزم من أجل تقديم مباراة قوية أمام إسبانيا موضحاً أنه واثق في دعم الجماهير المغربية لأسود الأطلس.
وأضاف مدافع المغرب "الجميع يعلم أن الجماهير المغربية لديها شغف كبير لكرة القدم فهم يعشقون اللعبة لأقصى درجة والحضور الجماهيري في مباريات الدوري المغربي مرتفع".
وتابع "أشكر قطر على تسهيلها حضور الجماهير العربية والتنظيم المميز للمونديال والحقيقة أنني لست مندهشاً من الحضور الجماهيري المغربي لأننا وجدنا الدعم ذاته تقريباً في مباريات بطولة كأس العرب التي أقيمت في شهر ديسمبر الماضي وكنا نلعب كأننا في المغرب".
وواصل "الجمهور المغربي كان سيقف خلفنا أيضاً لو لعبنا في أي دولة أخرى وأكبر دليل على ذلك أن المنتخب المغربي نال حضوراً كبيراً في بطولة كأس العالم التي أقيمت في روسيا قبل 4 أعوام رغم بعد المسافة".
وأشار إلى أن نصائح المدرب وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي، للاعبين تتمثل باستمرار في ضرورة التركيز داخل المستطيل الأخضر والاهتمام بكافة التفاصيل وعدم المساح للمنافس باختراق الدفاعات أو السيطرة على الكرة بشكل تام.
وأوضح أن المنتخب المغربي يعكف على دراسة وتحليل المنتخب الإسباني، مؤكداً أن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق في ظل قوة "لاروخا" وقدرات اللاعبين الإسبان.
وتحدث بانون عن أداء المنتخبات العربية في كأس العالم، قائلاً "الحقيقة أنني كنت أتمنى صعود المنتخبات الأربعة للدور الثاني والمنتخب السعودي قدم بطولة رائعة رغم الخروج المبكر ولكن المجموعة التي لعب بها كانت صعبة وقوية".
وأردف "منتخب تونس أيضاً حاول حتى النهاية وفاز على منتخب فرنسا كما إن منتخب قطر يخوض تجربته المونديالية الأولى، والخيرة فيما اختاره الله بصعود المغرب للدور الثاني".
واستطرد "أعتقد أن ما تحقق إنجاز بالصعود بعد غياب 36 عاماً كاملة والفضل في هذا الإنجاز للروح القتالية التي أدى بها لاعبو المنتخب المغربي والجهاز الفني والجمهور الرائع الذي يساندنا ويمنحنا الطاقة في كل مباراة".
وأشار إلى أن الكرة الأفريقية أيضاً أظهرت تطورها في كأس العالم الحالية بدليل صعود منتخبين إلى دور الستة عشر المغرب والسنغال وهو أمر مميز موضحاً أنه يتمنى مواصلة إنجاز للمنتخبين في المونديال.
وتحدث بانون في ختام تصريحاته عن تجربته مع نادي قطر القطري، قائلاً "أنا سعيد باللعب لهذا الفريق ولدي طموحات كبيرة بعدما تشرفت بارتداء قميص الرجاء المغربي والأهلي المصري بخلاف وداد فاس ونهضة بركان المغربيين".