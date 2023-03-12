الوداد وشبيبة القبائل يقتربان بقوة من ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

عاد الوداد المغربي حامل اللقب بفوز ثمين من أنغولا بعد التفوق 2-صفر على بترو أتلتيكو، ليعزز تصدره للمجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا، وقلب شبيبة القبائل الجزائري تأخره إلى فوز، ليقترب الفريقان العربيان من ربع النهائي للبطولة القارية، اليوم السبت.

وسجل الوداد هدفين في الشوط الثاني عن طريق أرسين زولا في الدقيقة 59، وبولي جونيور في الدقيقة الأخيرة، ليفوز للمرة الثالثة على التوالي بعدما خسر في الجولة الأولى أمام شبيبة القبائل.

ورفع الوداد رصيده إلى تسع نقاط ليتقدم بنقطتين على شبيبة القبائل صاحب المركز الثاني، الذي فاز 2-1 على فيتا كلوب متذيل الترتيب من الكونغو الديمقراطية، بينما تجمد رصيد صاحب الأرض عند أربع نقاط في المركز الثالث.

ويستضيف شبيبة القبائل منافسه بترو أتلتيكو في الجولة المقبلة، وإذا حقق الفوز سيتأهل مع الوداد لدور الثمانية، وقبل مباراتهما في الجولة الأخيرة لتحديد المتصدر.

وهدد الوداد مرمى صاحب الأرض عن طريق ركلة حرة نفذها يحيى عطية الله، لكن الحارس هوجو ماركيز أبعدها بصعوبة في الدقيقة 35.

وافتتح زولا التسجيل بعد الاستراحة بعدما نفذ جلال الداودي ركلة ركنية فشل الحارس ماركيز في التعامل معها، لتصل إلى مهاجم الوداد الذي حولها بسهولة إلى داخل المرمى.

وتعاطف القائم الأيسر مع الوداد بعدما أبعد ركلة حرة نفذها غلايسون.

وسدد سيف الدين بوهرة في الدقيقة 89 من مدى بعيد، لكن الكرة اصطدمت بالعارضة قبل أن يعود بعد دقيقة واحدة ويصنع الهدف الثاني لبولي جونيور الذي خدع الحارس بضربة رأس.

وقبل النهاية مباشرة، اقتحم أحد مشجعي أتلتيكو أرض الملعب في الوقت المحتسب بدل الضائع، واعتدى على حارس مرماه.