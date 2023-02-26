الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الهلال ضد الدحيل في دوري أبطال آسيا

مشوار الفريقين

قطع الهلال مشوارًا طويلًا نحو مواجهة نصف النهائي بعدما تصدر المجموعة الأولى في مرحلة المجموعات برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن الريان القطري.

وتخطى الهلال عقبة شباب الأهلي دبي الإماراتي في دور الستة عشر بنتيجة 1-3 ثم فاز على فولاد خوزستان الإيراني بنتيجة 0-1 في ربع النهائي.

وتأهل الدحيل بعدما تصدر المجموعة الرابعة برصيد 15 نقطة متفوقًا على التعاون السعودي صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

وتخطى الدحيل عقبة الريان القطري في دور الستة عشر بنتيجة 6-7 بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل منهما ثم فاز على الشباب السعودي بنتيجة 1-2 في ربع النهائي.

وخاض الفريقان إجمالًا في النسخة الحالية 8 مباريات، فاز خلالها الهلال والدحيل 6 مرات وتعادلا مرة وخسرا مباراة وحيدة.

وسجل الدحيل 20 هدفًا واستقبل 11 هدفًا، ويعد هداف الفريق بالبطولة اللاعب إيدميلسون جونيور وهو هداف البطولة حتى الآن برصيد 8 أهداف.

وأحرز الهلال حامل اللقب 15 هدفًا واستقبل 6 أهداف، ويعد هداف الفريق بدوري الأبطال أوديون إيغالو برصيد 3 أهداف.

وفاز الهلال بلقب دوري الأبطال 4 مرات، بينما لم يفز الدحيل باللقب أي مرة.

ويدور صراع أرجنتيني خالص خارج الخطوط بين رامون دياز مدرب الهلال، ومواطنه هيرنان كريسبو مدرب الدحيل.

وتدرب كريسبو تحت قيادة رامون دياز في نادي ريفر بليت الأرجنتيني، وحقق هذا الثنائي لقب كوبا ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية عام 1996.