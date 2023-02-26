الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الهلال ضد الدحيل في دوري أبطال آسيا
يستضيف ملعب "الثمامة" بالعاصمة القطرية الدوحة المواجهة المرتقبة التي تجمع مساء اليوم الأحد بين الهلال السعودي ومنافسه الدحيل القطري في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
وترصد "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة الهلال ضد الدحيل في دوري أبطال آسيا.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب "الثمامة" في الساعة السادسة مساء اليوم الأحد بتوقيت قطر والسعودية.
وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس AFC بصوت المعلق حسن العيدروس، وقناة الكأس 9 بصوت المعلق أحمد الطيب وقناة SSC1 بصوت المعلق مشاري القرني.
وتذاع أيضًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية آسيا 1 بصوت فارس عوض وقناة أبو ظبي الرياضية آسيا 2 بصوت المعلق فهد عبد الرحمن، وقناة دبي الرياضية آسيا بصوت عبد الله السعدي.
مشوار الفريقين
قطع الهلال مشوارًا طويلًا نحو مواجهة نصف النهائي بعدما تصدر المجموعة الأولى في مرحلة المجموعات برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن الريان القطري.
وتخطى الهلال عقبة شباب الأهلي دبي الإماراتي في دور الستة عشر بنتيجة 1-3 ثم فاز على فولاد خوزستان الإيراني بنتيجة 0-1 في ربع النهائي.
وتأهل الدحيل بعدما تصدر المجموعة الرابعة برصيد 15 نقطة متفوقًا على التعاون السعودي صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط.
وتخطى الدحيل عقبة الريان القطري في دور الستة عشر بنتيجة 6-7 بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل منهما ثم فاز على الشباب السعودي بنتيجة 1-2 في ربع النهائي.
وخاض الفريقان إجمالًا في النسخة الحالية 8 مباريات، فاز خلالها الهلال والدحيل 6 مرات وتعادلا مرة وخسرا مباراة وحيدة.
وسجل الدحيل 20 هدفًا واستقبل 11 هدفًا، ويعد هداف الفريق بالبطولة اللاعب إيدميلسون جونيور وهو هداف البطولة حتى الآن برصيد 8 أهداف.
وأحرز الهلال حامل اللقب 15 هدفًا واستقبل 6 أهداف، ويعد هداف الفريق بدوري الأبطال أوديون إيغالو برصيد 3 أهداف.
وفاز الهلال بلقب دوري الأبطال 4 مرات، بينما لم يفز الدحيل باللقب أي مرة.
ويدور صراع أرجنتيني خالص خارج الخطوط بين رامون دياز مدرب الهلال، ومواطنه هيرنان كريسبو مدرب الدحيل.
وتدرب كريسبو تحت قيادة رامون دياز في نادي ريفر بليت الأرجنتيني، وحقق هذا الثنائي لقب كوبا ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية عام 1996.
تاريخ المواجهات
يتجدد الموعد بين الدحيل والهلال بعدما تقابلا لأول مرة في مناسبة رسمية في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا عام 2013 وصعد الدحيل بعد فوزه في السعودية بنتيجة 0-1 وتعادلهما في قطر بنتيجة 2-2.
ورد الهلال سريعًا في ربع نهائي دوري الأبطال نسخة 2015 بالفوز بنتيجة 1-4 في السعودية ثم التعادل في قطر بنتيجة 2-2.
وتقابل الفريقان في مرحلة المجموعات لنسخة 2019، وفاز الهلال على ملعبه بنتيجة 1-3 ثم تعادلا في قطر بنتيجة 2-2 للمرة الثالثة.
أسلحة الهلال
يخوض الهلال مواجهة الليلة باحثًا عن مواصلة مشواره نحو اللقاء النهائي للبطولة للحفاظ على اللقب القاري.
وقال رامون دياز، في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، إنه واثق في قدرة فريقه على العبور إلى المباراة النهائية بعدما تجاوز العديد من العقبات.
وأشار إلى أن المواجهة ستكون أمام فريق قوي وصعب، مبديًا سعادته لمواجهة لاعبه السابق كريسبو بعدما أصبح مدربًا للدحيل.
ويعتمد الهلال على تشكيلة تضم حارس المرمى عبد الله المعيوف وأمامه الرباعي سعود عبد الحميد وعلي آل بليهي وجانج هيون سو وخليفة الدوسري في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط محمد كنو وسلمان الفرج وجوستافو كويلار مع ثلاثي خط الهجوم موسى ماريغا وسالم الدوسري وأوديون إيغالو.
أوراق الدحيل
يبحث الدحيل عن الوصول للمباراة النهائية أملًا في التتويج باللقب القاري لأول مرة في تاريخه.
وقال هيرنان كريسبو، مدرب الدحيل، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن الهلال منافس قوي ولكن الدحيل أيضًا فريق كبير ويعلم ما يريده من المباراة.
وأشار إلى أن التتويج باللقب حلم يحتاج لمجهود كبير، ولا بد من إقصاء حامل اللقب، موضحًا أنه فخور بالتدرب تحت قيادة رامون دياز.
ويعتمد الدحيل على تشكيلة تضم حارس المرمى صلاح زكريا وأمامه فيدريكو فرنانديز ويوسف أيمن وبسام الراوي ومحمد خالد في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط لويز جونيور وكريم بوضياف وتاي هي نام مع ثلاثي الهجوم إدميلسون جونيور والمعز علي ومايكل أولونغا.
وقال عادل عبد الرحمن، مدرب الشباب السعودي الأسبق، لـ"إرم نيوز"، إن المواجهة تجمع بين فريقين كبيرين وتحسمها تفاصيل صغيرة لتحديد الفريق الصاعد للنهائي عن منطقة الغرب.
وأشار إلى أن الهلال لديه خبرات واستقرار منذ عدة مواسم وهجوم قوي يقدم كرة قدم حديثة لاختراق دفاعات منافسيه، موضحًا أن الدحيل أيضًا يلعب كرة منظمة ولديه أسلحة هجومية مميزة خاصة إدميلسون والمعز بجانب المهاجم أولونغا.