نتائج قرعة دور الـ32 من بطولة كأس مصر
سيبدأ الأهلي مشوار الدفاع عن لقب كأس مصر باللعب في دور الـ32 أمام منتخب السويس المنتمي لدوري الدرجة الثانية بعد سحب القرعة، اليوم الإثنين.
أما الزمالك فسيخوض مواجهة سهلة أخرى أمام فريق بروكسي المنتمي للدرجة الثانية، وكذلك الحال للفرق الكبيرة في الدوري الممتاز.
وسيبدأ بيراميدز، الذي لا يزال يحلم بلقبه الأول، مشواره في الكأس أمام فريق راية المغمور الذي ينافس في دوري الدرجة الثالثة.
وستقام مباراتان فقط بين فريقين من الدوري الممتاز، حيث سيلعب الداخلية ضد أسوان وحرس الحدود ضد غزل المحلة، أما باقي المباريات فستكون بين فريق من دوري الأضواء ضد فريق من درجة أدنى.
ويظهر في دور الـ32 من فرق الأقسام الأخرى أندية شبان قنا ولافيينا وبترول أسيوط والنجوم والمصرية للاتصالات والسكة الحديد.
هذا بالإضافة إلى أندية ألو إيجبت ومنتخب السويس والشرقية بالزقازيق ودكرنس وبروكس ورك وراية الرياضة والحمام بمطروح وطلائع الأسطول.
ومن المنتظر إقامة مباريات دور الـ32 خلال الفترة من 6-12 مايو، وسيعلن الاتحاد المصري تفاصيل المواعيد في وقت لاحق.
مباريات دور الـ32 من كأس مصر:
الأهلي أمام منتخب السويس
الزمالك ضد بروكسي
أسوان أمام الداخلية
غزل المحلة ضد حرس الحدود
فاركو أمام المصرية للاتصالات
سيراميكا كليوباترا ضد دكرنس
المقاولون العرب أمام الحمام بمطروح
طلائع الجيش أمام الشرقية
البنك الأهلي ضد شبان المسلمين بقنا
الاتحاد السكندري أمام السكة الحديد
بيراميدز ضد راية
المصري أمام بترول أسيوط
الإسماعيلي ضد النجوم
سموحة أمام ألو إيجبت
إنبي أمام لافيينا
فيوتشر ضد طلائع الأسطول
ويتأهل الفائز من مباراة 1 لمواجهة المتأهل من لقاء 2، وهكذا حتى الفائز من مواجهة 15 للمتأهل من مباراة رقم 16.