نتائج قرعة دور الـ32 من بطولة كأس مصر

وستقام مباراتان فقط بين فريقين من الدوري الممتاز، حيث سيلعب الداخلية ضد أسوان وحرس الحدود ضد غزل المحلة، أما باقي المباريات فستكون بين فريق من دوري الأضواء ضد فريق من درجة أدنى.

ويظهر في دور الـ32 من فرق الأقسام الأخرى أندية شبان قنا ولافيينا وبترول أسيوط والنجوم والمصرية للاتصالات والسكة الحديد.

هذا بالإضافة إلى أندية ألو إيجبت ومنتخب السويس والشرقية بالزقازيق ودكرنس وبروكس ورك وراية الرياضة والحمام بمطروح وطلائع الأسطول.

ومن المنتظر إقامة مباريات دور الـ32 خلال الفترة من 6-12 مايو، وسيعلن الاتحاد المصري تفاصيل المواعيد في وقت لاحق.