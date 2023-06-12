لاعبو الأهلي يحتفلون أمام المشجع الزملكاوي الذي ساند فريق الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

تداولَ روّادُ مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يُظهر احتفالات صاخبة من لاعبي الأهلي المصري أمام مشجعٍ لنادي الزمالك، انتشر له فيديو أخيرًا وهو يَحمل علم الفريق الأبيض ويَدعم فريق الوداد المغربي، في مواجهة الفريق الأحمر.

وتوّج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه، عقب تعادله 1 / 1 مع مضيفه الوداد البيضاوي المغربي في إياب الدور النهائي للمسابقة القارية.

وجرّد الأهلي منافسه من لقبه كبطلٍ لدوري أبطال أفريقيا مستفيدًا من التفوّق عليه بفارق الأهداف المسجلة خارج الديار.