لاعبو الأهلي يحتفلون أمام المشجع الزملكاوي الذي ساند فريق الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا (فيديو)
تداولَ روّادُ مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يُظهر احتفالات صاخبة من لاعبي الأهلي المصري أمام مشجعٍ لنادي الزمالك، انتشر له فيديو أخيرًا وهو يَحمل علم الفريق الأبيض ويَدعم فريق الوداد المغربي، في مواجهة الفريق الأحمر.
وتوّج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه، عقب تعادله 1 / 1 مع مضيفه الوداد البيضاوي المغربي في إياب الدور النهائي للمسابقة القارية.
وجرّد الأهلي منافسه من لقبه كبطلٍ لدوري أبطال أفريقيا مستفيدًا من التفوّق عليه بفارق الأهداف المسجلة خارج الديار.
ويَظهر في الفيديو المتداول لاعبو الأهلي وهم في المطار، ويبدو أنهم في طريق العودة للقاهرة ويحملون كأس دوري أبطال أفريقيا، الذي توّجوا به على حساب الوداد، ويلتفون حول المشجع الجالس على أحد الكراسي ويقومون بترديد أغنية الفنان أحمد سعد الشهيرة "إيه اليوم الحلو ده"، ولم يحرك المشجعُ ساكنًا في هذه اللحظة وبدا مُنشغلًا بهاتفه.
وفي فيديو آخر يَظهر المشجعُ وهو في قمة غضبه ويتمتم ببعض الكلمات، ويؤكد أن مصطفى شوبير، حارس الأهلي، وجَّه له السباب، ليقوم أحد رجال الأمن بتهدئته وإبعاد لاعبي الأهلي.
وكان المشجع الزملكاوي تم تداول فيديوهات عدة له وهو يؤكد أنه حضر من ألمانيا لمساندة فريق الوداد المغربي، وقال: "أنا قادم من ألمانيا، رابطة مشجعي الزمالك في ألمانيا كلهم يساندون الوداد".