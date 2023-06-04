الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

يصطدم فريق الأهلي المصري بنظيره الوداد المغربي، مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد القاهرة، ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وصعد الفريق الأحمر إلى النهائي بعد تخطي عقبة الترجي التونسي ذهابًا وإيابًا، بينما نجح الوداد في التفوق على صن داونز بعد التعادل بهدفين لمثلهما في لقاء الإياب والتعادل السلبي في الذهاب.

سبق للأهلي أن التقى بالوداد حامل اللقب في نهائي المسابقة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة السمراء عامي 2017 و2022، لتصبح هذه هي المرة الثالثة التي يلتقي خلالها الفريقان بهذا الدور.