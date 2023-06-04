الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا
يصطدم فريق الأهلي المصري بنظيره الوداد المغربي، مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد القاهرة، ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وصعد الفريق الأحمر إلى النهائي بعد تخطي عقبة الترجي التونسي ذهابًا وإيابًا، بينما نجح الوداد في التفوق على صن داونز بعد التعادل بهدفين لمثلهما في لقاء الإياب والتعادل السلبي في الذهاب.
سبق للأهلي أن التقى بالوداد حامل اللقب في نهائي المسابقة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة السمراء عامي 2017 و2022، لتصبح هذه هي المرة الثالثة التي يلتقي خلالها الفريقان بهذا الدور.
وأصبح نهائي الأهلي والوداد هو الأول الذي يتكرر في نسختين متتاليتين منذ بدء النظام الجديد لدوري الأبطال عام 1997، والثاني في تاريخ البطولة العريقة.
ويعود نهائي دوري أبطال أفريقيا إلى نظام مباراتي الذهاب والإياب للمرة الأولى منذ عام 2019، بعدما أقيم في السنوات الثلاث الأخيرة من مواجهة واحدة، علماً بأنه النهائي العربي السادس خلال النسخ السبع الأخيرة للبطولة.
ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي والوداد يوم الـ11 من يونيو الجاري على أرضية استاد محمد الخامس.
موعد المباراة والقنوات الناقلة
وتنطلق مباراة الأهلي والوداد المغربي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
ومن المنتظر أن تذاع المباراة عبر قناة bein sports HD 4، بجانب قناة أون تايم سبورتس الرياضية "التردد الأرضي"، ويعلق عليها عصام الشوالي.