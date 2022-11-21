مواعيد مباراتي الزمالك والمصري.. والأهلي ضد المقاولون العرب في كأس مصر

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عن إقامة مباريات دور الـ8 من بطولة كأس مصر لموسم 2021-2022 دون حضور الجماهير.

ومن المقرر أن تقام 3 مواجهات في إطار منافسات الدور ربع النهائي من كأس مصر على مدار يومي الـ26 والـ27 من نوفمبر الجاري.

ويواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي يوم السبت المقبل الموافق الـ26 من نوفمبر في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

بينما يلاقي الأهلي نظيره المقاولون العرب باستاد السلام في تمام الخامسة مساءً يوم الأحد الموافق الـ27 من نوفمبر الحالي، بينما سيلعب بيراميدز أمام البنك الأهلي في التوقيت ذاته.

وكان الأهلي حقق الفوز على مصر المقاصة في دور الـ 16 بهدف دون رد، في حين فاز الزمالك على نظيره الإسماعيلي بهدف نظيف.

بينما أقصى بيراميدز نظيره سموحة من دور الـ 16 بعدما فاز عليه بنتيجة 3-1، وأخيرًا حقق البنك الأهلي الفوز على إنبي بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح.