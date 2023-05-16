والدة كريستيانو رونالدو تقاضي صحيفة زعمت لجوءها للسحر للتفرقة بين نجلها وجورجينا رودريغيز
أعلنت دولوريس أفيرو، والدة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، اتخاذها إجراءات قانونية ضد إحدى الصحف البرتغالية التي زعمت بأنها استعانت بـ"السحر" من أجل إحداث أزمة بين نجلها وصديقته جورجينا رودريغيز، وإبعادها عن حياته.
وزعم برنامج 'Socialité' التلفزيوني الإسباني، نقلًا عن صحيفة Correio da Manhã البرتغالية، أن السبب الرئيس في خلافات الثنائي هو عدم إعجاب أو حب والدة كريستيانو بجورجينا ورغبتها في انفصالها عن ابنها.
وقالت مقدمة البرنامج، نوريا مارن: "تستعين دولوريس بالسحر الأسود في البرتغال لإنهاء علاقة ابنها بجورجينا، فهي لا تريد لابنها أن يتزوجها وهو نفس شعور شقيقاته ولهذا لم يصطحبها لمنزل والدته بل يصطحب أطفاله فقط، صاحب الكرات الخمس نتيجة لهذا السحر لم يعد يطيق رؤية خطيبته وأم ابنتيه في المنزل".
ولكن والدة رونالدو قررت الخروج عن صمتها، وأعلنت بشكل رسمي عبر حسابها الموثق على "إنستغرام"، اليوم الثلاثاء، لجوء عائلتها إلى القضاء لرفع دعوى ضد كل هذه الأكاذيب.
وقالت في بيانها: "اتصلت بمحاميي لتبرئة اسمي نيابة عن عائلتي وما يمثلونه في حياتي".
وأضافت: "تم نشر خبر في إحدى الصحف البرتغالية المعروفة، التي تستخدم بالتالي اسم عائلتي وتنتهكه للترويج لنفسها، عن طريق الأخبار الكاذبة حيث تتحدث عن أفعال مروعة، هذا الافتراء كاذب بسوء نية لا أساس له من الصحة".
وتابعت: "لن أسمح أبدًا لمصدر غير محترف باستخدام اسمي عبثًا، سوف أذهب إلى القضاء ليس فقط لحماية نفسي وحياتي، ولكن لكي أثبت أيضًا أن المصادر والأمور التي كتبت، كانت خبيثة ولا أساس لها من الصحة على الإطلاق".
وأشارت: "هذه الأخبار تؤذي عائلتي، وأحفادي قرؤوها بالفعل واستمعوا إلى النقد من الناس، ولهذا السبب بالذات لن أستسلم حتى تثبت هذه الصحيفة كل ما كتبت".
ويرتبط رونالدو بعلاقة عاطفية مع عارضة الأزياء جورجينا منذ عام 2016، ولديهما طفلتان هما آلانا مارتينيا وبيلا أزميرالدا، حيث تتولى الحسناء الأرجنتينية الأصل رعاية أبناء النجم البرتغالي.
وشهدت الفترة الماضية نفي رونالدو وجورجينا للتقارير التي تحدثت عن إمكانية انفصالهما، بسبب رفض اللاعب البرتغالي لبعض تصرفاتها، حيث ردت الأخيرة بأن من يطلقون هذه الشائعات هم مجموعة من الحقدة والحاسدين.
على الجانب الآخر، سار رونالدو في الاتجاه ذاته حين قام بنشر صورة له مطلع مايو الحالي، مع جورجينا وكتب عليها: "نتشارك في الحب" في تغريدة عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.